Quinze vies se sont brutalement arrêtées au détour d’une route de la commune de Sfid, à Saida. Brusquement, brutalement, dramatiquement, des rêves, des projets, des itinéraires, se sont brutalement évanouis, disparus, quand deux véhicules se sont télescopés. La fin brutale de quinze vies et le malheur de dizaines de familles, qui auront demain à enterrer ces personnes et leurs rêves à jamais.

Pourtant, ce n’est pas là, le premier drame de la route, que connaît notre pays. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les bilans des services concernés entre police, gendarmerie et protection civile, sont là pour nous le rappeler. Mais pour notre malheur, on n’en tire aucune conséquence. On ne les prend que comme des chiffres parmi tant d’autres. On est dans la banalité la plus plate. Tous ces drames ne sont plus malheureusement que des chiffres, que des séquences de vie banale.

Il y a tellement de morts chaque jour, qu’au lieu de s’en alarmer, nous tombons dans la banalité, presque dans la normalité. Nous vivons la chose comme une fatalité. Comme si nous n’avions aucune incidence sur cet état de fait. Comme si nous étions tout simplement désarmés.

Un accident, dans le jargon du journalisme, c’est un fait divers. Et un fait divers dans le journalisme est la rubrique la moins valorisante. Et pourtant, nous nous trompons lourdement pour le cas de l’Algérie, car, les accidents dans notre pays n’ont plus rien de faits divers. Les accidents de la route sont un phénomène inquiétant, dont nous ne nous rendons pas compte, ou nous ne voulons pas, nous en rendre compte.

Les responsables de ces drames sont bien sûr, et avant tout ces chauffards qui sèment la mort, mais si nous nous arrêtons uniquement à cela, alors jamais nous ne réglerons le problème. Si le gouvernement n’est pas interrogé sur ces drames, si les ministres concernés ne sont pas mis devant leurs responsabilités, jamais nous ne viendrons à bout du problème. Nous continuerons à étaler les chiffres des morts de la route. Nous continuerons à parler de faits divers, et jamais nous ne prendrons conscience, de la gravité de cette mort qui touche toutes les familles algériennes, et que nous avons malheureusement fini, par installer dans la banalité et la fatalité.

Par Abdelmadjid Blidi