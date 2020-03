La fatalité des retards et des dysfonctionnements

Les anciens oranais, parmi les plus âgés, évoquent souvent cette vieille légende selon laquelle une «malédiction», ou un «mauvais sort», aurait frappé à jamais la cité oranaise convoitée et souvent conquise tout au long de ses onze siècles d’Histoire. Plus perceptible en matière d’ambitions au progrès et au développement, cette «fatalité oranaise» devenue légendaire semble aujourd’hui, gravée dans les murs des quartiers et des cités d’habitat des plus anciennes au plus récentes. Il est utile de rappeler qu’en matière d’eau potable, Oran a toujours été alimentée en eau saumâtre. Au point où les vieilles familles oranaises ajoutaient parfois une pincée de sel au café quand il était fait avec de l’eau dite «douce», vendue depuis toujours par des colporteurs. Ce n’est qu’en 2001, plus de quarante ans après l’indépendance que les premiers projets d’adduction en eau douce à partir du Gargar ont été ordonnés. Bien d’autres projets d’envergure furent lancés à cette époque, afin de combler quelque peu le déficit cumulé dans presque tous les domaines d’activités. Eau potable, logements, écoles, assainissement, réseau routier, hygiène et santé publique, transports, éducation, tourisme… Dans quasiment tous les secteurs, Oran a enregistré des retards alarmants en matière d’infrastructures et d’équipements. Et malheureusement, la majorité des projets qui allaient enfin être initiés et lancés allaient subir les affres de cette fatalité, traînant toujours en longueur, quand ils ne sont pas remis en cause ou bloqués pour des erreurs techniques, des entraves administratives ou des lourdeurs bureaucratiques accentuées par le laxisme et l’incompétence de certains acteurs. On ne dénoncera jamais assez le laisser-aller et les médiocres improvisations souvent érigées en sublime modèle de gestion d’une Cité porteuse de grandes ambitions. La carcasse en béton de l’ex-hôtel du Château neuf, construite il y a 40 ans sur un site devant être protégé et préservé, reste à ce jour l’image-symbole des dérives urbaines et du culte des échecs et de la médiocrité inscrites au registre de la «fatalité». Et même de grands projets urbains récemment achevés ont encore bien du mal à trouver leurs marques et à fonctionner normalement. Des infrastructure culturelles, éducatives, sportives ou routières, à l’image de l’échangeur d’El-Bahia, du 4ème périphérique, de la route pénétrante de Ras-El-Ain, de la gare routière, du palais du bey, de l’ex-Palais des congrès de Hai Sabah et de bien d’autres projets, connaissent des retards et des dysfonctionnements que l’on tente à chaque fois de «justifier» par les mêmes raisons bureaucratiques liées aux procédures d’inscription et de financement, à la sous-évaluation des crédits, aux appels d’offres infructueux, au manque d’entreprises compétentes, et bien d’autres arguments fallacieux.

Par S.Benali