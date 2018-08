La fatalité des retards et des échecs

Il y a aujourd’hui, près de sept ans, l’Hôtel de Ville de la ville d’Oran, un joyau architectural célèbre pour ses deux lions, faisait l’objet d’un projet de restauration et de réhabilitation, inscrit à l’époque pour un montant de 60 milliards de cts. Confiés initialement à une entreprise algéro-italienne, les travaux allaient vite connaître les retards et les embûches, liées au manque de maturation et de maîtrise de la gestion administrative et financière des projets. Écartée du projet, suite à un litige porté devant les tribunaux, l’entreprise italienne a été remplacée par une filiale du groupe algérien Hasnaoui, connu pour son sérieux et pour la qualité de ses prestations. Tout semblait aller bien dans le meilleur des mondes, et l’opinion locale oranaise était persuadée que le splendide édifice architectural classé, allait bientôt être récupéré et utilisé par la Ville. Car, au démarrage du projet, on ne cessait de déclarer, qu’il allait être restauré et réhabilité par des travaux, devant remettre en état non seulement la façade, mais également les somptueux éléments architecturaux intérieurs, les fresques murales, la verrière, les mosaïques, les cimaises d’œuvres d’arts et surtout les toitures en ardoise. Parallèlement aux travaux de grande restauration du siège de l’Hôtel ville, annoncés aux Oranais, il a été question du transfert aux services communaux, de l’ancienne carcasse de l’Hôtel Château Neuf, inscrite elle aussi pour de grands travaux de réaménagement, en siège administratif pour la Mairie d’Oran. Un projet qui traine depuis plusieurs années et qui tâtonne lui-aussi à ce jour pour on ne sait qu’elle véritable raison technique ou administrative. Et tandis qu’il y a moins de six mois, on annonçait la fin de l’opération restauration de la Mairie aux deux lions, on apprenait hier, par la presse locale, que l’édifice avait fait l’objet de travaux de restauration de sa façade par l’entreprise «Hanaoui Tarmim», mais «qu’il reste toujours inexploitable car, il nécessite également, des travaux de réhabilitation à l’intérieur». Enfin, il faut ajouter, on ajoute même que des élus de l’APC ont interpellé M. Abdelwahid Temmar ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville de passage à Oran, pour demander une aide financière nécessaire à la prise en charge de ces travaux de réhabilitation intérieure dont le coût serait estimé, dit-on, à quelque 50 milliards de centimes. L’Oranais anonyme, profane en matière de conception, de maturation ou de gestion de projet, se demande simplement comment et pourquoi, le siège de sa belle Mairie reste encore fermé, pris en otage par la fatalité des retards et des échecs devenus légendaires à Oran.

Par S.Benali