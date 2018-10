La «fatalité des retards» qui pèse inexorablement…

Mais au fil du temps, les premières formes de désintéressement, voire de désillusion, sont venues ternir l’ambiance locale, forgées on le sait, par de multiples interrogations sur les conditions de préparation. Malgré l’engagement et les efforts indéniables des autorités locales affichés en matière de relance et de suivi des différents chantiers de réalisation des infrastructures devant être réceptionnées avant 2021, beaucoup s’interrogent sur le respect des délais de réception de certains projets d’aménagements induits par le grand rendez-vous sportif international. Aussitôt après le succès de la candidature de la ville d’Oran à l’organisation des JM, un programme ambitieux a été tracé pour relever le défi dans tous les secteurs concernés, notamment en matière de finalisation des infrastructures sportives et hôtelières et de valorisation de l’image de la cité. Une ville qui demeure encore, il faut bien l’admettre, pénalisée par des carences et des insuffisances notoires en matière de maintenance urbaine, d’entretien et de préservation de l’environnement. Et ce n’est sans doute pas par hasard que l’on a désigné comme nouveau responsable local un jeune wali alors connu pour sa ténacité et son engagement implacable dans la lutte pour l’hygiène, l’entretien et l’amélioration du cadre urbain. Et depuis son installation à Oran en juillet 2017, il y a un peu plus d’un an, M Mouloud Chérifi a pulvérisé le record du nombre de sorties d’inspection sur le terrain effectuées chaque mois, et du nombre d’opérations ordonnées et engagées en matière d’hygiène et de nettoiement de différentes zones urbaines à travers la Ville et la Wilaya d’Oran. Mais il s’agissait aussi de relancer et de veiller à l’impérieuse nécessité de respecter les délais de réalisation de tous les projets et opérations engagés. Notamment le futur complexe sportif avec son stade olympique (40.000 places) et ses équipements attenants, ainsi que le Village dit «méditerranéen», mitoyen au complexe sportif devant accueillir les 6 500 athlètes des pays participants aux JM 2021. Évoquant les lacunes constatées lors du déroulement des derniers jeux africains à Alger, notamment en matière d’hébergement des athlètes où il a fallu réquisitionner des cités universitaires, les observateurs avertis, s’inquiètent légitimement face au peu de temps qui reste et à «cette fatalité des retards» qui pèse sur la ville inexorablement…

Par S.Benali