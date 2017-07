La fausse gestion des espaces verts

A chaque mandat d’assemblée communale, et donc en moyenne tous les cinq ans, les gestionnaires élus aux commandes, se lancent dans la pratique favorite du recensement, de tout ce qui a déjà été recensé par les prédécesseurs, mais qui mériterait, selon eux, une révision des chiffres et des situations héritées, jugées non conformes à la réalité. Les bidonvilles et leur occupants, le patrimoine immobilier municipal, les sources probables d’entrée de recettes, les “points noirs» qui défigurent le paysage urbain, les places de marchés, désertées par les marchands bénéficiaires de box, les employés «placés» par le dispositif d’emploi des jeunes, les parkings sauvages et même les jardins, espaces verts et terrains vagues à l’abandon, sont très souvent comptés et recomptés, par les équipes municipales. Cette apparente nécessité «de recenser et d’identifier» tous les composants, meubles et immeubles à travers le tissu urbain oranais, conforte à l’évidence, l’idée que bon nombre de dossiers, n’ont jamais pu être cernés et pris en charge, avec rigueur et efficacité, par les gestionnaires successifs en charge de l’aménagement urbain et de la gestion de la Cité. Il y a moins de trois ans, une nouvelle et grande «opération de recensement des espaces verts» a été lancée à travers les secteurs urbains par les services de la commune d’Oran. Il est vrai, qu’à Oran, des espaces verts ont été parfois «avalés» par le béton, détournés par des affectations foncières opaques, ou tout simplement oubliés et anéantis par le laxisme et l’usure du temps. Devenus des terrains vagues, servant parfois de dépotoirs ou de décharges sauvages, ces endroits abandonnés, restaient une «marque de fabrique» des gestions communales, axées sur la médiocrité et le culte des tâtonnements. Aussi, on ne peut que saluer et soutenir, la décision courageuse du Maire en poste, M Norredine Boukhatem, qui avait récemment lancé l’idée, de la création d’une véritable «banque de données», permettant enfin d’identifier et de protéger, tous les espaces verts et espaces urbains, ayant cette vocation. Selon un ancien rapport officiel, élaboré en 2010, les espaces verts de la ville d’Oran, occupaient une surface estimée à 215 hectares. Mais seuls 30% de ces surfaces étaient réellement aménagées et exploitées, en tant que jardins publics, lieux de promenade et de détente. Et il ne fallait pas être un expert paysagiste, pour constater l’état des lieux dans ce domaine, livré comme tant d’autres, à la fatalité des échecs récurrents. Les Oranais, connaisseurs de l’histoire urbaine de leur ville, peuvent rapidement indiquer, les lieux et l’étendue des sites, qui ont été maintes fois aménagés, puis abandonnés, puis réaménagés de nouveau, pour être encore une fois livrés à l’oubli et au règne du laxisme inouï des gestionnaires locaux qui se succèdent depuis quarante ans, au chevet de la ville. Même l’ancien «jardin des plantes» de Mdina Jdida et la célèbre promenade Létang, rares lieux de verdure, hérités d’une ancienne gestion de l’aménagement de la ville, restent victimes des aléas de l’incivisme et du renoncement, qui pénalisent ce dossier important, des espaces verts et des plantations. Comment prétendre assumer la gestion des espaces verts, quand on reste incapable de maîtriser l’aménagement élémentaire, des quartiers et grandes zones d’habitat, en termes de voiries, d’éclairage public, de maintenance des chaussées, ou de réfection de trottoirs…

Par S.Benali