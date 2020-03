<span style='text-decoration: underline;'>Judo / Epidémie de coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>La Fédération algérienne suspend toutes les compétitions nationales jusqu’à nouvel ordre</span>

La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé jeudi soir avoir décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’ensemble des compétitions régionales et nationales, à compter du 12 mars courant, en application des recommandations des pouvoirs publics et du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

La FAJ a profité de l’occasion pour lancer un appel aux Clubs et aux différentes Ligues de Wilaya dont ils relèvent de joindre leurs efforts à ceux des pouvoirs publics et du MJS, pour lutter efficacement contre cette épidémie ayant déjà fait plusieurs milliers de morts à travers le monde, en se livrant notamment à un important travail de sensibilisation. Par ailleurs, l’instance fédérale s’est engagée à rester à la disposition des clubs et des Ligues, pour leur apporter l’aide nécessaire en cas de besoin, tout en les tenant au courant de l’évolution de la situation.