<span style='text-decoration: underline;'>Athlétisme/Championnats méditerranéens U23 en salle </span>:<br><span style='color:red;'>La fédération satisfaite de la participation algérienne</span>

Le Directeur des équipes nationales (DEN), Abdelkrim Sadou, s’est félicité des performances réalisées par l’athlétisme algérien lors des championnats méditerranéens des U23, disputés samedi à Miramas (France) où le sprinteur Slimane Moula a remporté le 400m et Amine Bouanani a pris la médaille de bronze sur le 60m haies.

Félicitant les deux athlètes qui ont «honorablement représenté les couleurs nationales dans cette compétition», le DEN à la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) a indiqué que Slimane Moula, «en remportant cette médaille d’or, confirme qu’il reste une valeur certaine de notre athlétisme et ira loin avec une prise en charge et un suivi adéquat». «Il ne s’est pas posé de question, et comme lors de la série qu’il avait remportée, il s’est dès le départ porté en tête pour imposer sa cadence après 200 m de course (…) Moula n’a rien lâché dans cette épreuve qui constitue sa première sortie en salle où il faut une certaine expérience pour surpasser les difficultés de l’inclinaison et autres», a-t-il ajouté au site de la FAA. Moula s’est imposé en 48.03 devant le Portugais Joao Coelho en 48.15 et le Français Saidy Fabrisio (48.43). Concernant Amine Bouanani qui a pris le bronze sur le 60m haies en signant 7.95, derrière les Français Kwaou-Mathey Just (7.90) et Romain Lecodeur (7.91), le Directeur des équipes nationales a estimé que l’athlète a réalisé «une belle course qui a été un peu courte pour lui car sur un 110m haies il aurait facilement gagné». «L’épreuve a été très disputée et notre athlète s’est bien +bagarré+ même s’il a trébuché sur la première haie, avant de se ressaisir», a dit Sadou qui a relevé l’esprit de «combativité» chez Moula et Bouanani. Le chrono réalisé par Bouanani (7.95 sur le 60m haies) est la 4e meilleure performance algérienne de tous les temps, selon le Directeur de l’organisation sportive de la FAA, Mourad Abdenouz, qui a fait savoir que le chrono de Moula est parmi les dix meilleures performances algériennes de tous les temps.

Par ailleurs, le président de la FAA, Abdelhakim Dib, a regretté l’absence d’Oussama Cherrad sur le 800 m. «La veille du départ, on a été surpris de recevoir une correspondance de l’entraîneur de l’athlète dont laquelle il annonce la non-participation de son athlète pour des raisons +personnelles+», a-t-il déclaré, ajoutant que «l’entraîneur Brahim Chettah sera convoqué par la FAA pour expliquer l’absence de son athlète».

Au classement général de la compétition, l’Algérie a pris la 5e place avec 1 or et 1 bronze, derrière le quatuor France (6 or, 6 argent, 8 bronze), l’Espagne (4, 2, 2), la Grèce (3, 0, 1) et le Portugal (1, 1, 0).