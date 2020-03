<span style='text-decoration: underline;'>Bilans du CNRC et de l’ANEM </span>:<br><span style='color:red;'>La femme algérienne de plus en plus impliquée dans la vie économique</span>

La femme algérienne de plus en plus impliquée dans la vie économique

L’implication de la femme algérienne dans l’activité économique et le monde du travail a connu une ascension ces dernières années. C’est ce qui ressort des chiffres fournis par le Centre national du registre du commerce (CNRC) et l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) à la veille de la célébration de la journée internationale de la femme.

Ainsi, le CNRC fait état de plus de 160.908 de femmes qui exercent dans le commerce à fin février 2020. Ce qui représente 7,9% du total des personnes physiques inscrites au registre du commerce et 6,3 % des personnes morales (gérantes de sociétés). La même source indique que sur 2.072.013 commerçants inscrits au registre du commerce à fin février dernier, 160.908 sont des femmes, dont 147.928 personnes physiques et 12.980 personnes morales (gérantes de sociétés), a appris l’APS auprès de cet organisme.

Toutefois, l’analyse détaillée de l’activité commerciale des femmes et des professions libérales du CNRC ne prend pas en compte les activités agricoles, les métiers et le travail artisanal, encadrés par des dispositifs législatifs et réglementaires particuliers.

« Comparativement à la population totale (43,9 millions d’habitants), il y a une femme commerçante inscrite au registre du commerce pour 272 habitants », indique le CNRC.

S’agissant du classement par wilaya, la même source indique que Alger vient en tête avec un nombre de 17.812 femmes commerçantes soit 11,1% du total national, suivie d’Oran qui compte 10.420 femmes versées dans les activités commerciales, soit 6,5% du total. 5.979 femmes commerçantes sont également inscrites à Tizi Ouzou, soit 3,7% du total national, alors qu’à Constantine, ce taux est à 3,6% avec un nombre de 5.859 femmes exerçant dans le secteur commercial. S’agissant de la répartition par tranche d’âge des femmes commerçantes (personnes physiques), il en ressort que les tranches d’âges 39-48 ans et 49-58 ans sont les plus fréquentes, avec des taux respectifs de 25,62% et 24,89%. Quant au classement par groupes d’activités les plus exercées, les femmes commerçantes (personnes physiques) activent pour l’essentiel dans le commerce de détail (48,75%), dans les activités de services liées aux transports et services annexes (38,74%) et production de biens (9,04%).

Les personnes morales sont présentes particulièrement dans les services (40,39 %), les activités de production de biens (26,07%), les activités d’importation (14,87%) et le commerce de gros (9,38%) ainsi que le commerce de détail (7,32%).

Par ailleurs, « le nombre de femmes employées au niveau du Centre national du registre du commerce s’élève à 613, représentant 39,3% de l’effectif total (1.561 agents), dont 152 exerçant au niveau du siège central (24,8% du total des femmes) et 461 au niveau des 53 antennes locales (75,2% du total des femmes). Ces femmes sont des cadres dirigeantes, juristes, économistes, ingénieurs d’état en statistiques et informatique ainsi qu’agents de saisie traductrices », indique le CNRC.

Ce dernier a indiqué que « durant les cinq dernières années, le nombre total des femmes commerçantes inscrites au registre du commerce (personnes physiques et personnes morales) a augmenté de 24.704, soit une croissance de 18,1%. En 2015, le nombre de femmes commerçantes était de l’ordre de 136.204, passant à 141.927 en 2016, 148.205 en 2017, 154.316 en 2018, avant d’atteindre 159.807 en 2019, a fait savoir la même source, soulignant que les femmes commerçantes sont implantées essentiellement dans les principaux pôles économiques et urbains du pays ».

De plus en plus de femmes sur le marché de l’emploi en 2019

Selon l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), le placement des femmes dans le marché de l’emploi représente 14,96% du total des placements enregistrés durant l’année 2019 en légère hausse par rapport à l’exercice précédent.

Il ressort des chiffres du ministère du Travail que les placements classiques des femmes dans le monde du travail se sont élevés à 50.159 durant l’année 2019, soit un taux de 14,96% du nombre total des placements des demandeurs d’emploi enregistrés par l’ANEM.

Ainsi, le nombre de placement des femmes avait atteint 47.730 (12,71%) placements en 2018, et 8.936 (17,23%) durant les deux premiers mois de l’année en cours.

Il y a 646 demandeurs de différents types d’handicaps placés au cours de l’année précédente, 71 sont des femmes, sachant que l’Agence a recensé un total de 6.290 demandes d’emploi provenant des personnes aux besoins spécifiques à travers le territoire national, à la même date de référence. Durant les cinq dernières années, le placement classique des femmes a connu une progression «significative», passant de 27.103 placements en 2014 à 50.159 placements en 2019, soit un accroissement de 85%.

S’agissant du dispositif d’Aide à l’Insertion professionnelle (DAIP), «243.478 femmes ont été insérées durant la période 2014-2019, dont 4.962 en 2019 et que 113.802 autres femmes ont été recrutées dans le cadre des contrats de travail aidé (CTA) depuis 2014, dont 8.261 en 2019. En matière d’encouragement de l’entreprenariat des femmes, par l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeune(ANSEJ) et la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC), la même source a souligné que le nombre de femmes ayant bénéficié des dispositifs publics d’appui à la création de micro entreprise a connu «une évolution sensible» durant la période 2014-2019, passant de 17,22% à 17,37% projets financés, ajoutant qu’en 2019 le nombre de projets réalisés par les femmes a atteint 1.964, selon le ministère. «Quoique les femmes aient investi tous les secteurs, l’analyse de la structure des projets initiés par les femmes durant la même période de comparaison, fait ressortir que celle-ci est dominée par le secteur des services avec 15,43% des projets créés, contre 19,15% dans le secteur de l’artisanat, 7,62% dans le secteur de l’agriculture, 17,22% dans le secteur de l’industrie, 48,30% dans les professions libérales et 2,31% dans le secteur du bâtiment et travaux publics», a-t-on soutenu.

Il ressort de ces données que certains secteurs, tels que «l’hydraulique, la maintenance, la pêche et le transport sont très peu sollicités par les femmes», estime la même source. Par ailleurs, les résultats des enquêtes sur l’emploi et le chômage réalisées par l’Office national des statistiques(ONS), démontrent que la présence de la femme sur le marché du travail «ne cesse d’augmenter». Sur la période allant de septembre 2014 à mai 2019, le nombre de femmes occupées est passé de 1.722.000 (16,81% de la population occupé) à 2.062.000 (18,27%), soit un accroissement de 19,74%.

Les données de l’ONS issues de l’enquête sur l’emploi et le chômage de mai 2019, font ressortir que 61,1% de l’emploi féminin est concentré dans l’administration publique, ajoutant que par groupe de profession, l’emploi féminin absorbe 56,9% de l’emploi total des employés administratifs, 54,8% des professions intellectuelles, 37,5% des professions intermédiaires (cadres moyens,) et 16,3% des métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat. Cependant, le taux de chômage des femmes «demeure important» avec 20,4% en mai 2019, contre 9,1% chez les hommes. A cet effet, le directeur général de l’emploi et de l’insertion au ministère, Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, a souligné que la participation de la femme au marché du travail a enregistré des progrès grâce à plusieurs réformes institutionnelles qui lui garantissent des droits de plus en plus élargis et favorisent son intégration dans le monde du travail, En matière d’accès à l’emploi, le même responsable a affirmé que la nouvelle politique de l’emploi a contribué à une redynamisation du marché de l’emploi en général et de l’activité féminine en particulier.

Droits des femmes : d’énormes progrès juridiques accomplis par l’Algérie

S’agissant des droits des femmes, la Représentante résidente du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), Aliko Blerta, a affirmé hier que l’Algérie a accompli d’énormes progrès juridiques par rapport aux droits des femmes pour la consécration notamment de ses droits sociaux et économiques.

Aliko Blerta, qui intervenait en marge de la commémoration de la déclaration et du programme d’action Beijing +25 sur l’égalité entre les sexes et le droit humain des femmes, a affirmé que «l’Algérie a accompli d’énormes progrès dans le cadre juridique par rapport aux droits des femmes pour notamment la consécration de ses droits sociaux et économiques ainsi qu’en matière de parité dans les salaires entre les deux sexes».

Elle a indiqué que, l’Algérie a fait «des progrès énormes» pour la mise en place de lois qui assurent l’égalité des sexes et la protection contre les violences. Elle a ajouté que dans la Constitution algérienne, les hommes et les femmes sont «vraiment égaux» devant la juridiction, ajoutant néanmoins qu’il restait à faire dans les textes d’application pour améliorer l’impact de ces lois par rapport à la vie quotidienne des femmes. Il s’agit, a-t-elle poursuivi, notamment de la participation économique de la femme, de renforcer le nombre de femmes dans les postes de direction, soutenant qu’en Algérie, il y avait des acquis «très importants», à savoir les droits basiques notamment l’éducation et la santé.

Le PNUD a estimé enfin que, de manière générale, il est encore difficile, de par le monde, de «briser les barrières invisibles» qui empêchent les femmes de progresser, relevant que les disparités entre les deux sexes ont diminué dans des domaines de base comme l’éducation et la santé, mais là où les femmes ont une plus grande responsabilité, une autorité politique et des avantages sociaux, «les inégalités entre les deux sexes persistent».

Synthèse: Samir Hamiche