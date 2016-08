La fête de tous le sacrifices…

L’Aïd 2016 s’annonce, porteur, comme chaque année, de fermes promesses d’amélioration du quotidien morose marquant ces journées fériées et chômées, dans tous les sens du terme. Après avoir été «saignées» par les dépenses du mois de Ramadhan et de l’Aïd El Fitr, les familles se préparent aux sacrifices imposés, par la prochaine rentrée scolaire et le mouton, devenu incontournable pour une majorité de citoyens modestes. Comme chaque année à l’approche de la rentrée scolaire, les magasins d’articles scolaires sont envahis par les clients, tandis que certains quartiers de la ville, toujours les mêmes, sont squattés par les étalages bariolés de marchands qui proposent toutes sortes d’articles, de la blouse d’écolier au cahier en passant par les cartables et stylos. De Gambetta à El-Hamri, des HLM-USTO à la Bastille, c’est un même empressement qui pousse les nombreuses familles à animer ces chapiteaux du commerce informel ou chacun tente de subsister. Avec les corbeilles de pain livré à la poussière, les légumes sur le sol nu, les «Adidas» flambants neufs ou les «kamisses» made in China, s’ajoutent les articles scolaires et bientôt les produits et attirails nécessaires à l’accueil du Mouton. Et c’est notamment le quartier historique de M’din jdida, qui vit en cette période au rythme de ses propres règles et de ses grandes pulsions. Un vendeur installé au marché de M’dina Jdida constate avec pertinence que «la demande est plus importante pour les produits asiatiques, car les prix ici défient toute concurrence». Il est vrai que ceux qui en ont les moyens, se rendent dans les supérettes spécialisées qui proposent des produits «made in Europe» à des prix inconsidérés. Même les produits de fabrication locale peinent à trouver leur place dans ce rapport «qualité-prix», ou la «qualité» est peu visible ou perceptible pour des consommateurs assumant tous les risques et les dangers. Faut-il rappeler que pour donner des couleurs vives à leurs produits, les fabricants chinois ont recours a des substances colorantes, scintillantes ou odorantes à forte teneur en matières dangereuses, à l’origine de maladies cancérigènes, respiratoires ou allergiques ? Coïncidant avec la rentrée scolaire, l’Aïd El Kébir nourrit de son côté l’ambiance urbaine, bien connue, dans certains quartiers et cités d’habitats périphériques qui seront de plus en plus envahis par l’odeur de paille et de mouton. Des magasins, des garages; et des hangars sereont érigés en points de vente improvisés par des marchands autoproclamés qui, chaque année, ne ratent pas l’occasion de spéculer et de tirer profit de cette «fête du sacrifice» sur le dos des modestes familles. Ici et là, des coins de rues se transforment en marchés de cheptel ovin, malgré les consignes des autorités qui ont fixé des points de vente, pour le contrôle sanitaire, et interdit l’occupation des espaces publics..

Par S.Benali