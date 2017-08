La fête de tous les sacrifices…

L’Aid El Kébir 2017 est annoncé porteur, comme chaque année, des mêmes promesses de disponibilité du mouton sur les marchés à des prix abordables, d’une bonne organisation des «points de vente», du contrôle de l’hygiène et de la qualité et de bien d’autres mesures, devant assurer durant ce jour férié, un «service minimum», dans le transport public et le commerce. Après le Ramadhan, l’Aïd el-Fitr, c’est le mouton et la rentrée scolaire, en même temps annoncés qui vont durement affecter les maigres budgets des familles modestes. A quelques jours de l’Aid el Adha, les Oranais ne semblent pas pressés d’aller acheter leur mouton et de le placer comme par le passé sur le balcon des fenêtres, en attendant de l’égorger. «C’est pour le plaisir des enfants» expliquent certains adultes mal inspirés. Bien loin du sens profond du rite du sacrifice de Sidna Ibrahim el Khalil, beaucoup réduisent le Mouton de l’offrande à une exigence sociale et une journée festive devant faire plaisir aux enfants et «clouer le bec» des voisins. Une virée au marché à bestiaux d’El-Kerma, ouvert depuis hier durant toute la journée, permet de constater qu’il n’y a pas d’empressement particulier de citoyens, désirant acheter leur mouton à l’avance. Seule la crainte d’une hausse des prix à l’approche du jour «J», motivait les acheteurs présents. Sur ce, le marché d’El Kerma qui ne drainait pas grand monde en raison de son relatif éloignement des zones d’habitation oranaises. Depuis toujours, les familles oranaises qui ne disposent pas de moyen de transport personnel, préféraient se rendre avec leurs enfants au point de vente le plus proche pour admirer les moutons alignés, tête contre tête, dans une ambiance joyeuse, presque festive. Aujourd’hui, les données ont bien changé. Les pères de famille modeste n’osent même plus se rendre à ces marchés et points de vente qui au fil du temps, disparaissent au profit des hangars et des arrière-cours, des marchands de moutons illicites. Des moutons engraissés par de présumés éleveurs, installés dans les communes environnantes et qui proposent leurs bêtes à des prix exorbitants, de 45 à 60 000 DA, voire plus, pour les plus grands béliers qui font la joie et l’admiration des enfants… Comme chaque année, malgré les discours des officiels, les points de vente illicites referont leur apparition ici et là, à travers les quartiers. Les premiers marchands saisonniers, notamment à M’dina J’dida, étalent déjà tous leurs produits et accessoires nécessaires au sacrifice et aux activités culinaires qui en découlent. Dans trois ou quatre jours, la présence de ces commerçants, sera sans doute plus importante aux coins des rues et ruelles des quartiers. Le charbon pour les grillades, les meules des ambulants, proposant d’aiguiser les couteaux et les accessoires pour l’incontournable «Melfouf» seront comme chaque année, vendus sur les trottoirs dans tous les quartiers. Même si les pouvoirs publics semblent plus vigilants et plus stricts en matière d’interdiction d’occupation des espaces publics. L’Aïd El Adha semble s’inscrire cette année, dans une ambiance de morosité, nourrie par les vicissitudes et le difficile quotidien, d’une majorité de modestes ou démunis. L’an dernier, selon des chiffres publiés par une agence officielle, plus de trois millions et demi d’Ovins ont été sacrifiés en une seule journée, celle de l’Aid-El-Kébir. Cette année encore, malgré la baisse du pouvoir d’achat et les dépenses incontournables de la rentrée scolaire, les Algériens seront sans doute plus nombreux à aller acheter et sacrifier le Mouton de l’Aid. Une saignée sur un cheptel national qui compte à peine 32 millions de têtes d’ovins. Et pour les experts avertis, cela accentuera les déficits et donc la hausse des prix de la viande ovine devenue un «luxe», pour bon nombre de ménages. Il serait temps, en cette conjoncture économique difficile, de songer à encadrer la pratique du sacrifice de l’Aid, par des règles collectivement admises et légitimement partagées.

Par S.Benali