<span style='text-decoration: underline;'>TOURNOI DE FOOT A HASSI AMEUR</span>:<br><span style='color:red;'>La fête footballistique au village</span>

Le tournoi de football, sous le signe « contre la violence » a été clôturé ce mardi, dans une ambiance de fête. Il a débuté le 25 mars dernier et a regroupés 16 équipes, venues des villages limitrophes. Ainsi, les jeunes de Hassi-Ameur ont pu assister à 22 matchs au stade du village, qui semblait être abandonné.

Ce tournoi, organisé par le sym pathique et infatigable Khalfa Mohamed, dit « Tirigot » a ressuscité ce stade. La finale s'est avérée être en classico entre l'équipe locale des Sanafirs, où évoluent les frères Berrached – Gaouar Walid – Serik – M'Raissi et l'autre équipe, du village de Hai Zitoune, avec les Brahim Miloud – Djandar Yacine – Hamidou. Mais au finish, c'est l'équipe de Hai Zitoun qui a dominé le match et l'a gagné, malgré le réveil tardif des Sanafirs. Et c'est dans une ambiance de fête, que les vainqueurs ont été récompensés, par monsieur Khalifa Mohamed, qui était très satisfait de ce tournoi. Les organisateurs ont également honoré les défunts, Abdaka Benguermoud et Riad Samir. Il faut cependant relever, que dans ce tournoi

