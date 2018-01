Un vibrant hommage, mais aussi des directives claires ont été adressées par le président de la République, aux présidents des Assemblées populaires communales, à l’occasion de leur rencontre ce jeudi à Alger. Ces APC qui ont permis, et pour beaucoup, dans des conditions très difficiles, de relever le défi de répondre aux attentes des citoyens et de leur garantir leurs documents d’état civil, alors que le pays était à feu et à sang, et que l’insécurité et même la mort, guettaient ses employés quotidiennement dans les années 90. Ces hommes et ces femmes ont permis, en quelque sorte, à la République de tenir face à la barbarie et de sortir victorieuse dans ces années de grands doutes et de grandes peurs.

Mais aujourd’hui, alors que le pays a retrouvé la paix, il y a d’autres défis encore plus importants ou à tout le moins, tout aussi importants. Les grandes lignes de ces défis ont été résumées par le président Bouteflika, de manière très claire: «Il y a de nouveaux défis qui se posent pour les collectivités locales, à savoir, la modernisation des structures communales, la consécration de la décentralisation et la libération des initiatives économiques et du développement local».

Des APC qui doivent se défaire, de ces tares qui pénalisent le citoyen et qui par conséquent, créent son malaise et ses doutes, envers toutes les institutions de l’Etat. Car, la mairie est la première cellule de cet édifice, et c’est aussi, le premier vis-à-vis des Algériens, de manière quasi-quotidienne. Ces élus se doivent donc, de répondre à ces attentes du citoyen et aller vers plus de modernité, surtout de sacralisation du service public. Les élus locaux, a rappelé le chef de l’Etat, «sont appelés à s’affranchir de la bureaucratie et de la dépendance, dans leurs rapports avec leur environnement et dans la gestion de leurs services».

La décentralisation, l’engagement des maires dans l’effort national du développement, sont aussi d’autres défis et d’autres missions qui accompagneront les nouvelles APC de cette Algérie, qui tend à tutoyer l’excellence et se prendre totalement en charge, grâce aux valeurs du travail et de la productivité.

La feuille de route est aujourd’hui tracée et c’est aux élus du peuple, de saisir que leur mission est centrale, dans le nouveau projet national. Un projet qui a besoin de la conjugaison des efforts, de tous les enfants de l’Algérie. Il en va de l’avenir de notre pays, vers la réalisation de toutes ses aspirations.

Par Abdelmadjid Blidi