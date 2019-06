La cinquante deuxième édition de la Foire internationale d’Alger fermera ses portes aujourd’hui, après avoir accueilli quelques milliers de visiteurs. Le temps plutôt économiquement morne et politiquement trop chargé, ces quatre derniers mois, a occulté cette manifestation qui, pourtant, revenait au devant de la scène, ces dernières années. Pour cette édition, les Algériens n’ont pas vécu des moments mémorables. l’époque où ils voyaient dans cette manifestation économique annuelle une expression de fierté nationale, est visiblement révolu, même s’il faut bien reconnaître, qu’assez peu d’évènements ont traversé les décennies et conservé le même attrait auprès du public, jusqu’à récemment.

La FIA ou tout simplement la « Foire » comme aiment à l’appeler les Algérois, s’impose,, de fait, comme l’un des rares vestiges, si non le seul, d’une époque où il faisait bon vivre dans le pays. Une époque où l’on ne faisait pas attention où on mettait les pieds. A l’époque, s’il y avait déjà quelques crapules qui commençaient à s’en mettre plein les poches, on ne les voyait pas d’en bas. Les signes extérieurs de richesse n’étaient pas bien évidents et l’emploi n’était pas une denrée rare. Il suffisait d’en décrocher un et c’était très facile, pour pouvoir vivre décemment. Le salaire de l’ère « bénie » du socialisme scientifique parvenait à faire vivre des familles nombreuses et permettre aux célibataires des voyages mémorables pour les vacances annuelles.

Bref, la FIA rappelle cette belle époque post indépendance où tout le monde était heureux de ce qu’il avait. Tout le monde était aussi heureux de la fin de la guerre et de la victoire sur le colonialisme qui a fortement participé à booster les conditions de vie des Algériens. La FIA, ce sont tous ces souvenirs indélébiles que nous voudrions revivre pour de vrai. A défaut, les Algériens s’accrochent tout de même à cette «célébration» d’une époque révolue, même si cette année, la tête est ailleurs.

Aujourd’hui, pour la 52ème édition, les organisateurs se sont voulus plus réalistes «économiquement parlant». Ils ont réduit la manifestation à quelques jours seulement, alors qu’avant, elle durait plus de deux semaines. C’est toute la différence entre le troisième et le deuxième millénaire. Avant, on se donnait le temps d’apprécier les choses, on accordait de l’importance au plaisir pour bien fixer des souvenirs. Aujourd’hui, on ne cherche que le profit immédiat. Autre époque, autre mœurs.

Par Nabil.G