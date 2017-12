<span style='text-decoration: underline;'>MC Gdyel </span>:<br><span style='color:red;'>La fierté de Gdyel</span>

Le championnat de la division honneur de la wilaya d’Oran devient de plus en plus passionnant à suivre, car la majorité des participants sont d’égale valeur.

C’est d’ailleurs l’un des enseignements à tirer, des débats après le septième round, où les postulants de taille au sacre, n’ont pas lésiné sur les moyens, pour s’attacher les services de bons joueurs, comme ceux du CA Planteurs, d’Es Sénia, de la JSB Hassi Ben Okba et d’autres… la tâche de ces derniers ne sera point facile, car leurs adversaires ayant souffert les saisons dernières le martyr, après avoir incorporé des jeunes, se sont aguerris à ce genre de compétition. C’est le cas par exemple, du CRB Ain El Turck, du NRB Bethioua et du MC Gdyel. En effet, les gars du Mouloudia de Gdyel sont en train de surprendre tous les pronostiqueurs et même certains spécialistes, n’ayant pas beaucoup misé sur les capacités de la troupe de Slimani Azzedine, notamment après le départ de Kayane, Ouanes, Benzemour Habib, du gardien Bessaiah Ali et de Taboul. Mais le staff technique ne s’est pas désarmé. Au contraire, le coach Slimani Azzedine croyait dur comme fer, que son équipe allait donner du fil à retordre aux formations huppées de la région. A cet effet, Azzedine dira à plusieurs reprises : « Je suis sûr et certain, que le travail fourni jusqu’à ce jour, ainsi que tous les efforts déployés finiront par payer ». Il avait raison de croire aux chances des camarades d’Aoudia Zoheir, connus pour leur discipline, leur abnégation dans le travail, et leur ambition d’aller toujours de l’avant, même si certains pensaient, que le Mouloudia de Gdyel 2017-2018 éprouverait toutes les difficultés du monde. Le comité de club, bien qu’il soit plus ou moins bloqué dans ses manœuvres par la crise financière, il a sillonné toute la région, pour recruter de jeunes éléments, pour porter le maillot des bleus et blanc. D’ailleurs, il a pu convaincre Damaz, Remzi et Belkacem, (SCMO), Benkkda de (SSEA), Benayad (JSMO) et d’autres jeunes juniors, à l’image de Smahi, (JSMO). Le MC Gdyel a dès le début de cette compétition, affiché ses couleurs et prétentions, de tenir tête aux favoris, en rééditant l’excellent et époustouflant parcours de l’an dernier, sous la houlette de coach, Boudjellal Lahouari, pour essayer après, de rester dans le dernier carré. Les gars de Gdyel ont beaucoup d’atouts, à part le problème du milieu de terrain, un peu long et désorganisé, qui sera réglé dans les prochains jours, après la rentrée de Yahiaoui et le rétablissement de Si Moussa. Leur effectif est bien garni, car en défense on trouve un jeune keeper, capable à lui seul, de décourager les attaquants les plus efficaces, et un rayonnant duo dans l’axe central : Damaz-Belhassna. La ligne d’attaque a les capacités de créer d’énormes occasions, et de renverser la vapeur à n’importe quel moment. D’ailleurs à Gdyel, les coéquipiers de Remzi sont revenus au score, dans les dernières minutes. Smahi, Hathat, le remuant Benayad et Mebarek, (polyvalent), soutenus par le génial Belkacem promettent à leur public, des rendez-vous spectaculaires. Le président Belaribi Abdelwahab estime, que son équipe a réalisé jusque là, un parcours honorable, et s’est fixé comme objectif, de restructurer le club à différents niveaux. «Je pense que le moment est venu, pour remettre le MCG à sa véritable place, dans le concert du football régional. Sur le terrain, le MC Gdyel confirme, qu’il reste l’une des meilleures formations du groupe, et qu’il possède les moyens pour retrouver le palier supérieur. A Gdyel, tout le monde reconnaît les sacrifices de Belaribi et ses collaborateurs, qui sont bien partis pour relever le défi. Le MC Gdyel est bien lancé pour une belle aventure. Les poulains de Slimani Azzedine, devront confirmer vendredi prochain, face au outsider d’Es Sénia, l’une des bonnes formations de ce groupe, et qui pratique un bon football, dans un match test. Les coéquipiers d’Aouadia sont capables de jouer les trouble-fête pourvu, que tous les fans l’entourent et l’assistent.

A.Amari