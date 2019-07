<span style='text-decoration: underline;'>Des vols spéciaux pour les supporters à l’occasion du match Algérie-Côte d’Ivoire</span>:<br><span style='color:red;'>La fièvre de la Can s’empare des Algériens</span>

La fièvre de cette CAN en Egypte est arrivée à son paroxysme chez les supporters algériens.

Les résultats enregistrés par les fen-

necs ont fait revivre l’engouement qu’ont toujours eu les Algériens pour leur équipe nationale.

Il n’y avait qu’à voir les scènes de liesse des Algériens après les matchs des Verts pour comprendre que quelque chose est en train de se passer en cette Coupe d’Afrique. Ainsi et les matchs aidant, beaucoup d’Algériens ont ressenti ce besoin vital d’être aux côtés de leurs protégés au Caire pour les soutenir et les encourager pour aller le plus loin possible et pourquoi pas arracher cette coupe qui nous échappe depuis 1991.

Et pour répondre à cet élan qui rappelle de biens bons souvenirs, les autorités algériennes ont bougé en ce sens, en organisant et facilitant le déplacement de nouveaux supporters vers l’Egypte. Ainsi et selon un communiqué du MJS, repris par l’agence officielle APS, quelques 350 places supplémentaires seront assurées par les autorités algériennes « sur instruction du Premier ministre », pour le déplacement des supporters algériens à Suez (Egypte), à l’occasion du quart de finale de la Coupe d’Afrique prévu jeudi (17h00, heure algérienne) contre la Côte d’Ivoire. Ainsi, deux avions de la compagnie aérienne Tassili Airlines vont être mobilisés pour le transport de ces 350 personnes supplémentaires avec la même formule qui comprend le transport par avion charter, le transfert par bus vers le stade ainsi que le ticket d’accès à la rencontre, au prix de 35.000 DA par personne, explicite le MJS.

Pour rappel, 450 places ont été déjà mises sur le marché et vendues hier mardi en seulement deux heures, selon le directeur général du Touring Voyages Algérie (TVA), Tahar Sahri, en précisant que l’opération s’est effectuée au niveau de différentes agences de Touring pour plus d’équité.

Deux avions ont été réquisitionnés pour assurer le transport de ces 450 supporters. Ils embarqueront jeudi à 2h00 du matin et devraient atterrir vers 6h00 à l’aéroport international du Caire.

A partir de là, des bus récents et confortables seront mis à leur disposition pour rallier la ville de Suez, où se déroulera le quart de finale contre la Côte d’Ivoire (17h00). Le retour en Algérie se fera après le match, vers 00h00.

R.Samir