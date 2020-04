Le coronavirus on n’en a pas fini avec. Et ce n’est pas une affaire de quelques jours, semaines ou mois, mais on parle bien de quelques années. Pour beaucoup de penseurs et de sociologues, il faut bien se convaincre que le monde d’avant ne reviendra plus. Désormais, il faut se faire et s’habituer à un monde post-corona où beaucoup sinon la totalité de nos habitudes vont changer.

Mais d’ici là, il y a des urgences du moment à gérer. Des confinements à faire et des déconfinements à préparer. De ces deux grands modes de transition, dépendra le salut de beaucoup de Nations et peut être même d’une grande partie de l’humanité. Toutes les erreurs et les relâchements d’aujourd’hui se payeront cash demain et se payeront cher pour tous ceux qui ont eu la faiblesse de baisser la garde à un moment ou un autre.

La peur des Nations nanties aujourd’hui, c’est de ne pas être au rendez-vous le jour J. C’est de ne pas savoir reprendre le cours des choses au moment où il s’agira de remettre toutes les machines en marche. Car chez ces gens là, on sait que la pente sera dure à monter. Les chômeurs se compteront par millions et la misère sera au centre de toutes les craintes. La situation sociale sera tout aussi difficile à gérer que l’actuelle situation sanitaire.

Bien sûr, personne ne peut ignorer aujourd’hui que c’est le pessimisme qui prédomine. Personne n’est sûr de quoi sera fait demain, et ce, sur tous les plans. Ceux qui pensent qu’une fois le virus disparu, on peut reprendre comme si de rien n’était se trompe, ou n’ont tout simplement rien retenu de cette expérience.

Les pays du sud, eux aussi, n’échapperont pas aux conséquences désastreuses de ces mois passés sous le diktat du covid 19, et même les plus riches d’entre eux, à savoir, les pays producteurs de pétrole mettront des mois et des mois pour voir leur or prendre des couleurs et monter dans les prix. Pour les autres ceux les plus pauvres, c’est l’enfer qui les attend, puisqu’on parle déjà de quelques 250 millions de personnes qui seront sous les affres de la famine, à un moment où personne ou presque ne peut rien faire pour eux. Une mort certaine attend ainsi des millions de personnes qui pour leur malheur, ne bénéficieront pas de la gigantesque couverture médiatique à laquelle nous assistons présentement avec ce virus. Ils mourront en silence et dans l’indifférence générale.

Le monde de demain pour tout dire, sera encore plus laid et plus injuste que celui d’hier. Il faut bien s’en convaincre aujourd’hui, nos plus belles années sont derrière nous.

Par Abdelmadjid Blidi