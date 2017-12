Hier, les Algériens ont commémoré le 57ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 qui ont inscrit très officiellement leur combat dans une perspective internationale, voire humaine. Les Algériens ont marqué l’histoire de l’Humanité par leur lutte implacable contre la colonisation. Cette internationalisation de la cause algérienne, nous donne le droit d’évoquer l’époque actuelle, avec des yeux d’acteurs. C’est à ce titre, que nous sommes engagés avec le reste du genre humain dans la fin d’une époque. Pas seulement celle, de la désormais ancienne configuration du monde arabe. Nous assistons au décès d’une certaine manière de voir le monde. Vu d’Algérie, où les choses évoluent tellement vite, que l’on ne sait plus faire la différence entre l’actuel et le traditionnel, le monde trébuche. Nous pensons, nous autres Algériens, qui en un siècle, avons traversé une colonisation de peuplement, une guerre de libération, un socialisme spécifique, de très graves troubles sécuritaires pour finir par expérimenter la démocratie encore immature au goût plutôt âcre… Nous savons reconnaître la fin d’une époque.

A tout point de vue, la suprématie américaine est poussée à son extrême au point où l’on devine ce qui va arriver à tel ou tel autre pays, qui a le malheur d’être sur le viseur de l’hyper puissance. Les pays tombent comme des fruits mûrs. Les coups d’Etat sentent désormais le fric à plein nez et les révolutions se testent dans le cybermonde, avant de trouver des applications pratiques sur le terrain. Il ne reste que quelques traces, de la vieille époque où l’on sentait l’obligation d’expliquer au peuple, la nécessité de se soulever, de chercher de vrais soutiens auprès des nations amies, de célébrer comme il se doit, le ralliement d’un écrivain, un poète ou un grand scientifique, à une cause juste. Le président Trump, qui aujourd’hui, demande aux Palestiniens de Ghaza, de Ramallah et d’ailleurs dans le monde de mourir en silence, est la parfaite illustration de cette nouvelle époque qu’on nous promet plus démocratique, mais qui, en réalité, nous fera faire un saut dans l’inconnu.

Enfin, il faut bien se rendre à l’évidence, que les capitalistes du monde ont réussi là, où toutes les autres dynasties et idéologies ont échoué. Ils ont mis le monde à genou. Et c’est dans cette position, que l’humanité avance désormais. L’époque où l’on marchait sur ses pieds est en train de s’éteindre…

Par Smaïl Daoudi