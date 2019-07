<span style='text-decoration: underline;'>Après la victoire des verts </span>:<br><span style='color:red;'>La folle nuit d’Oran</span>

Il ne fallait pas attendre longtemps, après le coup de sifflet final pour voir les Oranais sortir dans les rues célébrer la victoire arrachée par les guerriers du Sahara face à la coriace équipe du Nigeria.

C’était une nuit folle, pleine de jubilation, de joie et de bonheur. Des familles entières, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes et des enfants accompagnés de leurs parents ont fait vibrer la ville sous les chants patriotiques et les couleurs nationales.

Mahrez et les gars de Belmadi ne peuvent qu’être fiers de leur exploit mais aussi de ces millions d’Algériens qui suivent leur évolution et les batailles sportives qu’ils mènent sur la terre des Pharaons , arrachant les victoires l’une après les autres jusqu’à accéder au carré des As, avant que ces Fennecs n’offrent aux Algériens le plus beau cadeau de toute l’histoire, l’accès, mérité, à la phase finale de la CAN 2019.

C’est donc à l’issue de cette dernière rencontre contre le Nigeria que Mahrez a signé son dernier mot , faisant sortir cette population dans la rue pour dire «merci les Verts», et hisser haut les couleurs nationales.

Les Oranais, en célébrant cette victoire qu’ils ont prolongée jusqu’aux premières lueurs du jour, n’ont fait que préparer celle qu’ils pensent la plus grande de toute et qui, ils espèrent, verra la consécration finale des poulains de Belmadi qui rentreront au pays avec le trophée en main. Bon vent.