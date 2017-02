La force «oubliée» de la politique

Ces derniers jours, l’ensemble des formations politiques qui prennent part aux élections législatives, s’activent à collecter les signatures pour ceux qui n’ont pas d’ancrage et à établir les listes électorales pour les plus grands partis. En fait, nous sommes quasi-officiellement au cœur du un processus politique, censé aboutir au renouvellement de l’Assemblée Populaire Nationale. Le prochain scrutin devrait confirmer le caractère irréversible des élections, en tant que mode de gestion des institutions élues.

Depuis 1995, année du retour du processus électoral qui a vu l’élection de Liamine Zeroual à la présidence de la République, l’Algérie n’a manqué aucun rendez-vous avec les urnes. Certaines élections étaient ouvertes à la supervision internationale, d’autres pas. Mais il y a lieu de retenir, que toutes se sont déroulées dans de bonnes conditions. L’on n’a pas vu de bagarres autour des centres de votes, ni de batailles rangées entre partisans de candidats, avant ou après un meeting électoral.

Quant à l’opération de vote, elle-même, à l’exception des élections législatives et locales de 2002, où les jeunes du printemps noir en avaient perturbé le déroulement en Kabylie, les Algériens s’étaient comportés de manière, il faut bien le reconnaître exemplaire. Ceux qui ont pris le parti de voter l’on fait. Et ceux qui avaient opté pour le boycott ont laissé les opérations se dérouler et affirmer leur force dans la société, à la lumière des résultats des scrutins.

Grâce à cette maturité que certains voudraient qualifier de désintérêt, de la chose politique en Algérie, il a été clairement établi, que la société politique algérienne, ne satisfait pas la majorité des citoyens. Et encore moins les jeunes générations qui, sans s’insurger contre l’élection, en tant que mode moderne de désignation des responsables politiques locaux et nationaux, semblent reprocher à ces hommes politiques des insuffisances.

Ceci étant dit, il est nécessaire que les deux sphères se rapprochent dans l’intérêt du pays. Et ce rapprochement ne peut se faire, que dans un seul sens: du politique à la jeunesse. En d’autres termes, les partis doivent absolument trouver les moyens d’intéresser les Algériens, non pas seulement par le discours, mais aussi dans son propre mode de gouvernance interne. Il faut arriver à une situation où le jeune se retrouve dans la pratique politique.

Par Smaïl Daoudi