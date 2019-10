<span style='text-decoration: underline;'>Raouf Salim Bernaoui</span>:<br><span style='color:red;'>« La formation est le meilleur soutien aux clubs »</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui a affirmé, samedi à Mostaganem, que la formation est le meilleur soutien aux clubs de football. Dans un point de presse lors de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que les clubs de football en Algérie ont des problèmes de gestion, de stratégie, de programmation et de méthodologie et n’ont pas de financement, déclarant que le l’octroi de fonds à des clubs sans obligation de résultat est révolu.

«Il devra y avoir une étude et un plan de financement et de fonctionnement selon la règle gagnant-gagnant pour atteindre les objectifs fixés, qu’il s’agisse de formation ou de développement de la pratique sportive en général», a ajouté le ministre.

M. Bernaoui a inauguré la piscine olympique «Habib Bouhella» qui a fait l’objet d’aménagement et de réfection dans le cadre du projet de réhabilitation des installations du complexe sportif olympique «Commandant Ferradj» de Mostaganem dont le stade principal, l’annexe, la salle omnisports, la piscine, 13 courts de tennis et les terrains de basketball, de volleyball et de handball pour un coût de 1,5 milliard DA.

Le ministre a également inauguré une piscine de proximité dans la commune d’Ain Nouissy dont le coût de réalisation a atteint 178 millions de DA, avant d’inspecter la nouvelle auberge de jeunes aménagée réalisée sur fond de la Caiisse de garantie et de solidarité des collectivités locales à la plage «la Crique» dans la commune de Mazaghran.

Dans cette commune, il s’est enquis du nouveau stade de proximité qui fait partie des 142 stades de proximité de football réalisés sur budget de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales l’année dernière au profit des jeunes des cités et douars de la wilaya de Mostaganem. M Bernaoui a indiqué que la wilaya de Mostaganem s’est dotée, dans les dernières années, d’un pôle de haut niveau qui devra accueillir à l’avenir des champions et des sélections nationales pour la préparation à des compétitions nationales et internationales. La wilaya de Mostaganem compte 67 infrastructures juvéniles dont 47 relevant du secteur de la jeunesse et des ports, 124 autres sportives (70 structures sectorielles) dont 37 terrains de football, 22 maisons de jeunes, 20 centres culturels et 13 complexes sportifs de proximité.