<span style='text-decoration: underline;'>Cyclisme: Club sportif amateur Naftal Oran </span>:<br><span style='color:red;'>La formation, la clé de réussite du club</span>

Le cyclisme à l’ouest, a enregistré ces dernières années, le nom du club Naftal, un club multidisciplinaire qui ne cesse de s’illustrer dans diverses compétitions régionales.

© Ouest Tribune





Ce club est avant tout une bonne école de formation au regard de la performance de ses jeunes catégories malgré les divers problèmes auxquels est confronté le club. La section cyclisme active depuis 2004 et depuis, grâce au bon travail et à une bonne politique de formation, le club a enregistré deux championnats nationaux gagnés en 2004 et en 2006. Le club a enfanté par le passé de nombreux champions et active dans toutes les catégories jeunes, sauf en seniors, une catégorie qui nécessite beaucoup de moyens. La discipline, a connu une certai ne régression à un moment donné, par rapport aux années précédentes, mais fort heureusement, les responsables chargés du sport de Naftal, tiennent bon à la barre et adhérent pleinement au programme consistant mis en place par la nouvelle fédération pour une bonne relance de la discipline. La section cyclisme de Naftal est présidée par Sayah Mohamed un homme d’expérience qui a du gravir tous les échelons pour être placé à la tête de la section cyclisme. Ce dernier, au temps où il était entraîneur, a eu l’occasion de former plusieurs bons jeunes dont les frères Bechlaghem, Abderrahmane, aujourd’hui sociétaire de l’ASSN Alger et Oussama qui fait partie du lycée sportif de Draria. Le président de la section cyclisme de Naftal Oran, s’est montré à chaque fois fier de son école de formation: «la formation est le socle de notre activité et on n’est pas près de s’arrêter là. Aujourd’hui, nous comptons 22 jeunes répartis entre les débutants, poussins, benjamins et minimes. Chez nous, la formation est continue et nous cueillons les fruits de notre travail. Naftal, active en football, natation, Handball, Basketball et en judo, alors que la section cyclisme, trouve parfois des difficultés à se faire entendre. Mais notre bon travail force au respect». Fort de son expérience internationale Sayah Mohamed, qui est un ancien cycliste international et ancien sociétaire du club MPO aujourd’hui MCO, s’avère un élément important au sein de NAFTAL: «Notre volonté est grande, mais cette saison, on s’est contentés de gagner seulement trois courses régionales à Misserghin, Témouchent et O/Tlélat et grignoté quelques places sur le podium. Certaines choses ont freiné notre bonne marche dont le départ de certains de nos coureurs vers d’autres horizons, qui ont été remplacés par d’autres auxquels il a fallu du temps, afin qu’ils puissent exploiter leurs bonnes capacités». Le premier responsable de la section cyclisme de Naftal, estime que le cyclisme nécessite de gros moyens et le lancement des juniors et seniors ne sera pas aisé, vu que cela demande la dotation de vélos professionnels et de bien d’autres choses essentielles au cycliste. Selon ses dires, le manque de moyens entrave la bonne marche des clubs, malgré que La ligue oranaise de cyclisme fait tout son possible pour améliorer le niveau technique des coureurs en multipliant des compétitions régionales. Mais certains clubs n’arrivent pas à suivre la cadence, ou ne participent pas faute de moyens ou de motivation financière, surtout avec l’absence de sponsors. Cela contrairement aux clubs d’Alger à l’image du GSP, l’ASSN, SOVAC où les coureurs cyclistes font de la discipline leur métier en ayant de bons salaires».

Sadek Belkheir