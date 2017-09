<span style='text-decoration: underline;'>Salon de l’emploi à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>La formation, «meilleur garant» de l’insertion professionnelle</span>

La nécessité pour les jeunes demandeurs d’emploi de saisir les opportunités de formation afin d’augmenter leurs chances d’insertion professionnelle a été mise en évidence mercredi lors d’un Salon de l’emploi abrité par la Pépinière d’entreprises «Incubateur d’Oran».

«Toute opportunité de formation doit être saisie par le postulant à un emploi pour se mettre en adéquation avec le profil demandé par l’entreprise», a préconisé Nadjet Malti, la directrice de la Pépinière. «Souvent, le profil exigé pour le candidat nécessite seulement une formation complémentaire», a expliqué Mme Malti dont la structure a pour vocation l’hébergement et l’accompagnement à la création des futures start-up. La Pépinière d’entreprises qu’elle dirige a hébergé plus de 60 projets innovants entrant, a-t-elle souligné, dans «les secteurs stratégiques de l’économie nationale, dont l’agriculture, l’agro-alimentaire, l’environnement et la production industrielle».

Elle a évoqué, à ce titre, plusieurs projets portés par de jeunes universitaires algériens, dont un pour l’extraction d’huile essentielle de cactus (figue de barbarie) avec un procédé non polluant car prévoyant la fabrication de boisson à partir de la pulpe issue de la première étape à usage cosmétique. La directrice de la Pépinière a également cité un autre projet visant la production de champignons comestibles, et ce, dans le cadre d’un partenariat avec le Centre de formation professionnelle de Misserghine. Elle a aussi fait part du lancement d’un nouveau programme de formation, dès octobre prochain, touchant à toutes les étapes de mise en oeuvre de projet, à savoir le business plan, l’étude de marché, l’étude financière, de rentabilité, de fiscalité, et la gestion des ressources humaines. Une vingtaine d’exposants, entre entreprises, organismes d’insertion et agences de recrutement participent à ce Salon intitulé «Tamheen» et qui a pour slogan «Passerelles entre demandeurs d’emploi et employeurs». Organisateur majeur de cet évènement, l’association «Santé Sidi El-Houari» (SDH) est présente, quant à elle, au niveau d’un stand mettant en relief sa contribution à l’insertion des jeunes.

Cette association dispose, pour rappel, d’une école-chantier dédiée à la formation des jeunes déscolarisés aux métiers traditionnels de la construction. Plus de 500 diplômés sont issus de cette établissement agréé par l’Etat, dont une majorité a bénéficié d’un placement au sein des entreprises de restauration de bâti ancien, tandis que certains ont réussi à créer leur propre micro-entreprise. L’association SDH s’est également illustrée cette année par la mise sur pied d’un Centre de développement des carrières (CDC) qui a pour mission d’augmenter les chances d’employabilité des jeunes par le renforcement de leurs capacités. Le CDC a été créé par SDH en partenariat avec l’organisation internationale à but non lucratif «World Learning», dont le bureau national est basé à Alger.

Les champs d’intervention de cette organisation sont l’éducation, l’emploi de jeunes et les programmes d’échanges, a indiqué son représentant au Salon, Abdallah Talhi qui a fait savoir que neuf CDC sont opérationnels à travers le pays. Des ateliers thématiques sur la manière de surmonter les obstacles généralement rencontrés par les postulants à l’emploi sont au programme des deux journées de cet événement organisé avec le soutien de la wilaya d’Oran.