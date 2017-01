Ce n’est plus une vue sur une vue de l’esprit. La sécurité des musulmans en Occident est aujourd’hui sérieusement menacée. Les derniers événements du Canada où sept musulmans ont été assassinés, est une preuve que les extrémistes nourris par les idées de plus en plus racistes de l’extrême droite, se sentent aujourd’hui dans la légitimité de passer à l’acte et de s’en prendre à la vie même de tous ceux qui sont de croyance musulmane.

Les bras armés qui ont tiré au Québec, ont fait cela dans un inconscient nourris notamment par la haine et les actes du nouveau président américain qui a décidé de s’attaquer à la communauté musulmane qu’il accuse de tous les maux. Désormais, les extrémistes de tous bords se sentent dans leur droit de passer à l’acte, puisque leurs leaders les ont devancés «légalement» à se débarrasser de ce qu’ils qualifient de danger pour la civilisation occidentale.

Cet Occident qui se radicalise de plus en plus, a choisi sciemment de faire l’amalgame entre les extrémistes de Daech, al Qaida et les musulmans dont le seul tort est d’avoir une religion autre que le christianisme. C’est là un jeu dangereux qui pourrait se terminer dans l’horreur la plus totale et pousser tous les musulmans du monde à basculer dans la culture djihadiste. Car, ce qui s’est passé au Canada et surtout aux Etats-Unis, donne l’impression que nous sommes tous hais et détestés par ces nouveaux apôtres d’une croisade des nouveaux temps.

Désormais, la cassure est bien là. Elle est réelle et concrète et n’annonce rien de bon. Ni pour l’Occident ni pour les pays musulmans.

Il faut dire que Trump a ouvert la porte à d’autres extrémistes qui pourraient prendre le pouvoir en France, en Hollande, en Belgique et ailleurs encore. Des gens qui n’ont jamais caché leur haine et leurs sentiments profondément racistes envers les Arabes et les Musulmans. Cette vague de l’extrême droite qui telle la peste grise, est en train de faire main basse sur le monde occidental, annonce des jours dramatiques. Pas uniquement pour les musulmans, mais aussi pour les peuples occidentaux.

Désormais, Daech a trouvé des alliés solides et inespérés pour façonner le monde musulman à sa guise. C’est fatalement le début d’une fracture qui s’annonce apocalyptique pour toute la planète.

Par Abdelmadjid Blidi