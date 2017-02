<span style='text-decoration: underline;'>Un haut fonctionnaire français le reconnaît</span>:<br><span style='color:red;'>«La France doit miser sur l’Algérie»</span>

L’emballement du professeur Guigou trouve sa juste justification à travers, rappellera-t-il, la transsaharienne, un axe routier liant Alger à Lagos. Pour lui, c’est là un atout majeur. A cela, le directeur de l’Ipemed additionne la dynamique humaine, avec une diaspora algérienne qui, «bouge beaucoup et mieux».

Alger: Smaïl Daoudi

La dynamique algéro-française dans l’économie, quelque peu refroidie par quelques imprudences politiciennes françaises, n’est pas moins une issue logique et raisonnable à toute initiative de développement économique en Méditerranée. Cette appréciation, du reste, d’une évidence quasi-scientifique, a plané, hier lors d’un petit déjeuner organisé à Paris par l’institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed), le quotidien économique La Tribune et BpiFrance, une banque publique d’investissement.

Jean-Louis Guigou, directeur de l’Ipemed, a affiché sa conviction du rôle majeur que peut jouer l’Algérie dans la région. «L’Algérie est un très grand pays en transformation et la France doit miser sur ce pays. C’est une intime conviction» a-t-il souligné, comme pour mettre en évidence une étape historique incontournable pour son pays. L’idée que la France a tant à gagner dans un partenariat avec l’Algérie, a été crânement défendue par le haut fonctionnaire, que l’on est amené à croire que l’intitulé de la rencontre, «l’Algérie de demain» n’est peut-être pas complet au sens où l’intérêt stratégique de la France est clairement orienté dans le sens de l’accompagnement de l’Algérie dans son évolution économique future. On aura compris cette autre évidence, lorsque le Directeur de l’Ipemed notera que l’Algérie, en sa qualité de pays africain pivot, va devenir une interface «incontournable» entre l’Europe et l’Afrique, soutenant que l’Afrique du Nord et précisément l’Algérie, sera une grande zone industrielle pour l’Europe, notamment dans la construction automobile.

«Les Européens n’iront plus en Chine pour des investissements, c’est loin. Ils veulent maintenant compacter leurs valeurs et l’Algérie, qui diversifie son économie, est en transformation industrielle» a-t-il précisé. Mais l’Europe, semble dire M. Guigou, devra avoir pour locomotive la France.

L’emballement du professeur trouve sa juste justification à travers, rappellera-t-il, la transsaharienne, un axe routier liant Alger à Lagos. Pour lui, c’est là un atout majeur. A cela, le directeur de l’Ipemed additionne la dynamique humaine, avec une diaspora algérienne qui, «bouge beaucoup et mieux».

On retiendra donc de l’allocution de M.Guigou, un réel souci de voir la France distancée par d’autres pays dans la course au partenariat avec l’Algérie. Il faut souligner à ce propos, que dans l’aréopage des projets solides et structurants au plan économique dans la vision de la diversification, la France est la grande absente. Le Port centre, les grands complexes de textiles et de sidérurgie et même dans la mécanique où les investissements de Hyundaï et Volkswagen semblent plus stratégiques que celui de Renault, apportent la preuve que d’autres nations ont mieux compris le potentiel algérien et y ont mis le paquet.

La grande crainte des autorités françaises et notamment de son intelligentsia économique et de voir la part de ce pays dans le partenariat économique avec l’Algérie, se résume à de petites opérations sans envergure. Il faut bien se rendre à l’évidence qu’à ce jour, les opérateurs français ont tendance à négliger les dimensions de réel partenariat, à la faveur de petites opérations de commerce lucratif à court terme. Les faux-fuyants dont usent de nombreux groupes industriels français pour maintenir ce type de relations, jouera, à n’en pas douter un mauvais tour à la France qui est en passe de perdre une occasion historique de prendre part au formidable marché du 21e siècle qui est l’Afrique.

L’Algérie étant la porte de ce grand continent qui réalise des taux de croissance économique remarquables, elle est un passage obligé. Mais viendra le jour où ça ne sera plus possible.

D’ailleurs, le positionnement de grands groupes occidentaux et orientaux occupent, une à une les voies de passages au continent noir. D’où la conviction de M.Guigou.