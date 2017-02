<span style='text-decoration: underline;'>1,6 million de m3/jour d’eau gaspillé</span>:<br><span style='color:red;'>Les citoyens paieront leur facture d’eau plus chère</span>

Contrairement aux engagements de son prédécesseur Abdelouahab Nouri qui était contre toute augmentation de la tarification de l’eau, Abdelkader Ouali, ministre des Ressources en eau et de l’environnement, a annoncé hier que «la tarification relative à la consommation de l’eau va être modifiée pour être revue à la hausse».

Invité de la Radio nationale, Abdelkader Ouali, a signalé que l’application de cette nouvelle tarification a été étudiée de manière à «épargner les quelque 18 millions d’Algériens ne consommant pas plus de 25 mètres cubes par trimestre». D’après son annonce, ceux qui consomment au-delà de 25 mètres cubes par trimestre auront à s’acquitter d’un montant supplémentaire. «Qui consomme plus, paye plus» a-t-il dit. Dans ce sens, le ministre dira que plus de 1,6 million de m3/jour étaient l’objet de «gaspillage». Pour l’invité de la Chaîne 3, la consommation d’eau en Algérie est estimée à environ 3,6 milliards de m3, dont près de 1,6 million de m3/jour est l’objet de «gaspillage». Ce gaspillage est dû au réseau d’acheminement défectueux sur lequel les travaux effectués ajoutés à la lutte menée aux branchements illicites, ont permis de remobiliser «entre 600.000 à 1,2 million de m3/jour» a-t-il expliqué.

Le ministre n’a pas excepté les secteurs productifs à savoir industriel, du tourisme… de ses augmentations. Selon lui, un autre mode de tarification sera appliqué à ces secteurs consommant beaucoup d’eau, à l’exemple des limonaderies, des douches publiques et autres lieux de lavage de véhicules. L’hôte de la Radio nationale a justifié cette prochaine hausse par le coût d’exploitation de cette ressource. «Elle revient à 70 dinars le litre pour être revendue 6,30 dinars pour la même quantité, entraînant un déficit de l’ordre de 10 milliards de dinars à l’Algérienne des Eaux, l’organisme chargé de gérer cette ressource», justifie le ministre.

Il est à rappeler que le directeur général de l’Algérienne des Eaux (ADE), Hocine Zaier, avait indiqué que «le taux des pertes sur les réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) varie entre 30 et 50% du volume d’eau produite, soit 500 millions m3/an du fait des raccordements anarchiques aux réseaux, alors que les fuites enregistrées sur les canaux d’adduction et de distribution causées par des facteurs techniques atteignent les 300 millions m3/an». Pour remédier à cette situation, des unités de contrôle des réseaux, ont été mises en place au niveau des communes, des daïras et des wilayas afin de procéder au contrôle et à la surveillance des structures de pompage et de transfert d’eau.

Durant les 10 premiers mois de 2016, ces unités ont localisé et traité 221 725 points de fuites, ayant permis de récupérer jusqu’à 50% du volume d’eaux perdues. Concernant les branchements illicites et anarchiques aux réseaux de distribution d’eau, Zaier fait état de quelque 17 000 raccordements recensés durant les 10 premiers mois de l’année en cours, dont 9 000 cas ont été traités à l’amiable, 6 243 sont en cours de régularisation alors que 1 837 cas ont été soumis à la justice.