<span style='text-decoration: underline;'>Zetchi</span>:<br><span style='color:red;'>«La France et l’Italie potentiels sparring-partners des Verts»</span>

La France, championne du monde en titre et l’Italie comptent parmi les potentiels sparring-partners des «Verts» lors des prochains matchs amicaux, prévus lors des dates Fifa de mars et juin 2020, a annoncé vendredi le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi.

«Plusieurs grandes nations du foot ball mondial sont intéressées par des joutes amicales contre la sélection algérienne, dont l’Italie et la France», a indiqué le premier responsable de la FAF sur les ondes de la Radio algérienne. Zetchi a assuré toutefois que le principal objectif de la FAF et du staff technique national «n’est pas le prestige de croiser ces grandes nations», mais plutôt de trouver «le sparring-partner adéquat» qui répond le mieux aux exigences de préparation de l’équipe nationale en prévision du début des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022. «Nous y verrons plus clair au mois de janvier, après le tirage au sort, car nous devons d’abord connaître nos adversaires et le fait de commencer par les recevoir ou nous déplacer chez eux.

Tout cela est très important à savoir, car chaque situation nécessite une préparation spécifique, sans oublier le temps nécessaire en cas de déplacement.

Donc une fois que nous serons fixés, nous pourrons décider quel pourrait être notre meilleur sparring-partner», a expliqué Zetchi. Le président de la FAF a ajouté que la Fédération française de football «est intéressée par un match amical contre la sélection algérienne en Algérie» et selon lui, les discussions dans cette perspective n’ont jamais été interrompues.

Depuis son sacre continental, l’été dernier en Egypte, la sélection algérienne de football a pris beaucoup d’envergure et, sur sa lancée, elle a facilement dominé la Colombie (3-0), en match amical de préparation, disputé le 15 octobre à Lille (France).