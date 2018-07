On retiendra dans le document de l’ambassade de France à Alger, l’absence de toute déclaration de M. Le Drian d’une quelconque expression insinuant que la France «fera tout pour préserver le droit des harkis à retourner dans leur pays». En outre, «il n’a jamais été question, contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, d’exercer quelque «pression» ou «chantage» que ce soit sur les autorités algériennes», insiste l’ambassade de France dans son communiqué.

Alger: Smaïl Daoudi

La sortie, plutôt «sèche» de l’Organisation nationale des Moudjahidine en relation avec les intentions de Paris vis-à-vis des Pieds noirs et des Harkis, n’a pas laissé la représentation diplomatique française en Algérie, sans réaction. Il faut dire que la gravité des propos de l’ONM, laissait entendre un dessein assez trouble de Paris en rapport avec cette question mémorielle précisément. Ainsi, dans un communiqué rendu public, mercredi en début de soirée, l’ambassade de France à Alger a tenu à préciser que le ministre français des Affaires étrangères, s’est exprimé le 29 mai dernier, en réponse à une question écrite émanant d’un député de l’opposition. Dans ledit communiqué, il est rappelé, citant le ministre des Affaires étrangères, que «le gouvernement français était sensible à la détresse ressentie par les anciens harkis et leurs familles qui ont dû quitter la terre où ils sont nés et qui ne peuvent y revenir même pour leur dernier voyage». Il a réaffirmé la «mobilisation de longue date du gouvernement français pour permettre leur retour sur leur terre natale».

Le propos du ministre n’est pas juste, puisque les familles de harkis ne sont pas frappées d’interdiction du territoire national. Cette omission inexplicable évacuée, le communiqué souligne que le ministre «n’a pas dit que la question du retour des anciens harkis en Algérie était au «centre des discussions » avec les autorités algériennes». On retiendra également dans le document de l’ambassade de France à Alger, l’absence de toute déclaration de M. Le Drian d’une quelconque expression insinuant que la France «fera tout pour préserver le droit des harkis à retourner dans leur pays». En outre, «il n’a jamais été question, contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, d’exercer quelque «pression» ou «chantage» que ce soit sur les autorités algériennes», insiste l’ambassade de France dans son communiqué.

L’ambassade de France a indiqué que le ministre Le Drian a rappelé le souhait du Président de la République française, formulé lors de sa visite à Alger le 6 décembre dernier, de «travailler avec les autorités algériennes» à la réconciliation et à l’apaisement des mémoires. Et l’ambassade de France de clore son plaidoyer en reprenant un passage de la réponse du ministre français des Affaires étrangères, arguant «qu’il convenait de ne pas sous-estimer la sensibilité de ces questions dans l’opinion et pour les autorités» tant en France qu’en Algérie.

Pour rappel, l’ONM a affirmé mardi dernier à Alger, que «les menaces de faire sortir le dossier de restitution des prétendus biens des colons et des Pieds noirs en Algérie et le retour des harkis au pays, ne serviront pas de moyens de pression et de chantage» contre l’Etat algérien. Dans son communiqué, l’Organisation nationale des Moudjahidine a estimé que le dossier relatif à la restitution des prétendus biens des colons et des Pieds noirs, «ne pourrait en aucun cas servir de moyen de pression et de chantage, eu égard aux grands sacrifices consentis par le peuple algérien durant la révolution». Ces biens dont parlent les Français, «ont été spoliés de leurs propriétaires légitimes par la force et en vertu de lois iniques», a indiqué l’ONM.

Sur les Harkis, le communiqué affirme que le dossier «a été clos définitivement pour l’Etat algérien et, par conséquent, il ne fera en aucun cas l’objet de chantage. C’est une question qui concerne la France seule et n’a aucune relation avec notre Etat», a-t-on martelé dans le communiqué. L’ONM a rappelé «la position de l’Etat français vis-à-vis des Français qui ont choisi au lendemain de l’occupation de leur pays par les nazis, de coopérer avec l’occupant. Bien que plus de 70 ans sont passés, ils continuent à faire l’objet de poursuite et de sanctions outre leur privation de leurs droits civils». On est amené à voir dans la réaction française, une volonté d’apaisement.