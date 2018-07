<span style='text-decoration: underline;'>Coupe du monde 2018</span>:<br><span style='color:red;'>La France sur le toit du monde</span>

Tombeuse de la Croatie (4-2) en finale de la Coupe du monde dimanche, à Moscou, la France va accrocher une deuxième étoile à son maillot.

Il a fallu attendre 20 ans pour voir ça. Vingt ans pour voir, lundi sur les nouveaux maillots, une deuxième étoile prendre place à côté de la première glanée en 1998. L’équipe de France a décroché la deuxième Coupe du monde de son histoire en s’imposant face à la Croatie, ce dimanche à Moscou (4-2).

C’est long vingt ans mais, hormis pour les générations 1990-2000 qui découvrent cette ivresse indescriptible, c’est comme si c’était hier tant le souvenir est vivace, autant qu’il a été entretenu à toutes les sauces ces derniers mois par les documentaires en tous genres et les matchs des champions du monde (les premiers, on veut dire), qui ne sont plus seuls désormais. Leur influence restera implacable et le répertoire emprunté à cette époque (Gloria Gaynor, «et 1, et 2, et 3-0»…) prouve que 1998 restera toujours dans les cœurs.

Les Bleus entrent encore dans l’éternité à une autre époque, celle des réseaux sociaux et d’une jeunesse qui n’attend plus les années pour exploser et assumer ses responsabilités.

Il y a 20 ans, les briscards (Deschamps, Desailly, Blanc, Barthez) pesaient de tous leur poids sur un groupe où les jeunes n’étaient pas si présents (Thierry Henry et David Trezeguet).