<span style='text-decoration: underline;'>Mohamed Charfi à propos de la Présidentielle du 12 décembre</span>:<br><span style='color:red;'>«La fraude relèvera du domaine de l’impossible»</span>

Le processus électoral en cours est très différent des précédents en ce sens qu’il apporte des garanties de transparence sans pareilles dans l’histoire des élections en Algérie. Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, l’a d’ailleurs clairement exprimé, hier, dans un entretien qu’il a accordé à l’agence de presse officielle, l’Aps. Catégorique, M.Charfi a révélé que compte tenu des conditions dans lesquels est organisé le prochain scrutin présidentiel, la fraude électorale est impossible. «Je pense que personne n’oserait une tentative de fraude», a-t-il assuré avec une certaine conviction quant la maîtrise par l’ANIE du processus électoral, de bout en bout. Il en veut pour preuve, la révision déjà enclenchée de plusieurs aspects relatifs au scrutin. Il citera en exemple, le changement des procès-verbaux. Un aspect central dans l’opération elle-même qui dans le passé laissait filtrer quelques couacs, souvent difficilement explicables. Mais avant d’évoquer les procès verbaux, M.Charfi s’est expliqué sur la révision exceptionnelle des listes électorales, lancée le 22 septembre dernier. Prenant fin demain, cette importante phase du processus a été qualifié d’intéressante par le président de l’ANIE en raison de la «grande affluence» des électeurs. Pour M.Charfi, cela témoigne de «leur optimisme quant à la prochaine élection qu’ils considèrent comme une occasion à ne pas rater».

Il notera que la tenue de cette présidentielle repose sur «une des revendications populaires» et souligne l’engagement total de l’ANIE sur la voie de la satisfaction de cette revendication, puisque cette autorité œuvre présentement «à la satisfaction d’une revendication fondamentale exprimée par le Hirak depuis le 22 février passé, à savoir : la consécration de la souveraineté populaire conformément aux dispositions de la Constitution».

De même qu’il a exhorté l’ensemble des électeurs à prendre part à ce rendez-vous «historique et crucial» que connaîtra le pays, estimant que «le futur président devra être en mesure de prendre des décisions courageuses, et le citoyen est appelé à voter en faveur de la personne qui lui semble compétente et à la hauteur de cette responsabilité».

A ce propos, M. Charfi a fait état du slogan devant être adopté lors du prochain scrutin, à savoir «Nous sommes sortis et avons vaincu …alors votons». Evoquant les différences entre l’ANIE et son prédécesseur, à savoir, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) M. Charfi a qualifié de «profonds» les points de divergence entre les deux instances. Pour lui, le terme «Autorité» renferme en soit des significations réglementaires et juridiques à caractère contraignant, outre le fait de jouir d’une dimension politique, tandis que la HIISE était un organe purement administratif.

Il a rappelé, dans ce sens, que l’Autorité qu’il préside jouissait de «tous les pouvoir lui permettant d’exercer loin de toute instigation» en sus de la loi qui lui autorise de contribuer à l’élaboration des textes de loi relatifs aux élections.

Après avoir salué le rôle de l’ANIE, M. Charfi a fait savoir que «cette dernière assume, devant l’histoire, la responsabilité de protéger la voix du peuple et son choix», mettant en avant la grandeur de la responsabilité de l’organisation et de la surveillance de la prochaine présidentielle qui sera encadrée par «500.000 employés qui œuvreront sous l’administration directe de l’ANIE».

L’on apprendra, enfin que les coordonnateurs de l’autorité au niveau des wilayas, seront très bientôt installés. M.Charfi précisera à ce propos que le profil des membres de l’ANIE à l’échelle locale «connaîtra un changement radical en favorisant les jeunes de l’élite universitaire». Tout aussi catégorique qu’au début de l’entretien, le président de l’ANIE a déclaré à propos des membres de l’Autorité qu’il préside qu’ «il n’y a plus de place pour l’esprit rentier».

Yahia Bourit