<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée sociale</span> :<br><span style='color:red;'>La Gendarmerie mobilisée pour la sécurisation des citoyens et des biens</span>

Les rentrées, scolaire et sociale 2016-2017, qui coïncident avec la fête de l’Aïd-El-Adha, mobilise les différents éléments de la sécurité nationale. La Gendarmerie nationale, l’un des corps les plus actifs, dans la sécurisation des citoyens et de leurs biens, a pris toutes les dispositions sécuritaires nécessaires, pour «garantir la sécurité et la tranquillité publiques du citoyen», afin d’«accompagner et faire réussir ces deux occasions, sur son territoire de compétence».

Le CGN indique, dans un communiqué, que les dispositions prises, dans le cadre de la sécurité de proximité, par les services de la Gendarmerie nationale au niveau des 48 wilayas du pays, visent à «garantir la sécurité dans le périmètre de tous les établissements scolaires et ce, par le renforcement des patrouilles, notamment pendant les heures d’entrée et aux heures de sortie des classes, pour faciliter la circulation routière et mettre à l’abri les enfants scolarisés, contre les agressions et l’imprudence des conducteurs». A cet effet, les services de la Gendarmerie demeurent disponibles pour intervenir à tout moment, dans un cadre préventif et répressif.

Par ailleurs, ajoute le même document, les services de la Gendarmerie entameront, par le bais des brigades territoriales, des unités de sécurité routière et plus particulièrement les brigades de protection des mineurs, « des programmes de communication et de sensibilisation à l’intention des enfants scolarisés, dans le but de lutter contre l’insécurité routière, la violence au milieu scolaire et la déperdition scolaire, et ce en coordination avec les autorités compétentes, les associations de parents d’élèves et les organisations de la société civile activant dans ce domaine».

En ce qui concerne l’Aïd-El-Adha, le CGN a mis en place un dispositif sécuritaire spécial sur l’ensemble des wilayas du pays, en raison du grand mouvement des personnes et des moyens de locomotion. Ce dispositif opérationnel, permettra d’assurer un service continu au cours des jours de l’Aïd, et ce au niveau des entrées et sorties des villes, les axes routiers les plus importants, l’Autoroute Est-Ouest et les autres voies de communication, y compris le réseau ferroviaire, ainsi que la sécurisation des trains et des stations de transport de voyageurs et en intensifiant les patrouilles afin de renforcer la sécurité par une présence permanente et continue sur le terrain.

Aussi, les places publiques, les mosquées et les cimetières, qui connaissent un grand afflux de citoyens les jours de l’Aïd, seront mis sous contrôle, au même titre que les points de vente de cheptels et les marchés, afin de préserver la santé publique, conclue le communiqué.

Wahida Oumessaoud