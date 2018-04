<span style='text-decoration: underline;'>Espagne</span>:<br><span style='color:red;'>«La grande croix au mérite aéronautique» attribuée à deux généraux algériens</span>

Les autorités militaires espagno-les ont honoré mercredi lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère espagnol de la défense, deux généraux algériens de «la grande croix au mérite aéronautique» avec insigne blanche, a-t-on appris vendredi de l’attaché de défense auprès de l’ambassade algérienne en Espagne.

Cette haute distinction militaire décernée aux officiers de l’armée de l’air espagnole a été remise au général major Mohamed Hamadi, co-président de la commission mixte algéro-espagnole et au général major Fatma Boudouani, représentante de l’Algérie à l’initiative 5+5 défense par la ministre espagnole de la défense Maria Dolores de Cospedal en présence de l’ambassadrice d’Algérie en Espagne Taous Ferroukhi et l’attaché de défense auprès de l’ambassade algérienne à Madrid.

La ministre de la défense espagnole a souligné à cette occasion que l’Algérie et l’Espagne «sont deux pays voisins et amis avec de très bonnes relations de collaboration. Les deux pays se soutiennent mutuellement, a-t-elle indiqué avant d’ajouter que l’Espagne considère l’Algérie comme un partenaire prioritaire et une référence en matière de défense».

Les deux pays ont avancé dans des domaines tels que la sécurité maritime aérienne, la construction des forces armées, la gestion des catastrophes, la formation et la recherche pédagogique et aussi dans la lutte contre le terrorisme,a-t-elle souligné. L’excellence des relations entre les deux pays ont toujours prévalu et c’est le résultat d’un long processus qui a mis en exergue cette distinction créée par décret royal signé par le roi d’Espagne Felipe VI, indique-t-on.

Les chefs de gouvernement des deux pays Ahmed Ouyahia et Mariano Rajoy ont exprimé récemment, rappelle-t-on, leur satisfaction de la qualité remarquable des relations algéro-espagnoles à l’issue de la 7eme session de la réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau tenue à Alger.