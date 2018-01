En ce début de 2018, le monde n’est pas plus sûr que cette année 2017 qui vient de s’écouler. Dans les différents Continents et en particulier en Asie et en Afrique, les mêmes foyers de tension restent toujours brûlants. Au Sahel, la présence du terroriste pèse de tout son poids sur un grand nombre de pays déjà déchirés par la famine, la pauvreté et les pandémies. En Asie, la situation en Afghanistan est marquée par de sanglants attentats quasi-quotidiens, alors que les relations entre le Pakistan et les Etats-Unis d’Amérique ont connu une dégradation brutale suite aux désormais habituelles décisions intempestives du nouveau locataire de la Maison Blanche.

Une aubaine pour tous les groupes terroristes qui pullulent dans la région pour se revigorer et davantage et imposer leur diktat aux populations qui n’ont connu que les guerres et l’insécurité depuis plus de 30 ans. Le même président américain a ouvert les portes de l’enfer au Moyen Orient après sa triste décision de reconnaître Jérusalem capitale de l’Etat sioniste, et n’a pas caché sa haine et son désir de renverser le régime iranien, ce dernier déjà en proie à plusieurs guerres par procuration avec l’Arabie Saoudite dont le plus meurtrier reste celui du Yémen.

Pas plus loin en Irak et surtout en Syrie, la paix est loin d’être acquise, et même si le groupe terroriste de l’Etat Islamique a connu un grand recul, il n’en demeure pas moins que la politique aventureuse de Donald Trump, pourrait le relancer, car, ces groupes ne prospèrent que dans les situations de chaos que malheureusement, le président américain est en train de créer un peu partout y compris dans les lointaines Corées.

Tout n’est pas annonciateur donc de lendemains de paix et de stabilité, car, la super puissance sensée faire le forcing pour ramener à la raison les différents belligérants, est en train de déraisonner totalement et de piétiner les lois et conventions internationales.

Un état d’anarchie et de désordre mondial qui encourage chacun, pour ses intérêts et conjonctures, à faire de même. De là le rôle des institutions internationales à l’image de l’Onu devient de plus en plus faible et une telle perspective n’augure rien de bon, à commencer par cette année 2018 qui a déjà en elle tous les prémisses d’une année de toutes les inquiétudes.

Par Abdelmadjid Blidi