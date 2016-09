<span style='text-decoration: underline;'>DÉBUT MARS 2017</span> :<br><span style='color:red;'>La Grande poste d’Oran sera rouverte au public</span>

La recette principale d’Algérie Poste, appelée la «Grande Poste», sera rouverte au public début mars 2017, a appris l’APS du directeur d’Algérie Poste de la wilaya d’Oran.

Les travaux de réhabilitation de la Grande Poste, construite en 1903 place du Maghreb au centreville d’Oran, confiés à l’entreprise algéro-italienne «REFIT», ont redémarré le 17 mars 2016, a indiqué Bensmira Belkacem. Il a estimé que la réception de cet édifice permettra d’atténuer considérablement la pression exercée sur les autres bureaux de poste du centre-ville, depuis la fermeture de la recette principale, précisant que «REFIT» est une entreprise spécialisée dans les travaux de restauration et de réhabilitation de monuments historiques et de vieux bâtis. Son expertise est d’un «apport considérable» pour la préservation de ce monument historique et joyau architectural d’Oran, estime-t-on.

Le même responsable a aussi indiqué que les procédures contractuelles ont été entamées avec cette entreprise suite à la résiliation, en 2015, du contrat liant la DG d’Algérie Poste à l’ancienne entreprise chargée de ces travaux et ce, pour non-respect des délais de livraison du projet, qui enregistrait à l’époque un taux d’avancement jugé très bas. En outre, il a été convenu avec la nouvelle entreprise d’accélérer le rythme des travaux, notamment au niveau de la grande salle de cet édifice, pour livrer la Grande Poste dans les meilleurs délais, ceux-ci étant fixé à 18 mois.

La décision de fermeture de la Grande-Poste d’Oran, qui se trouvait alors dans un état de délabrement avancé, avait été prise en novembre 2011. Implantée sur le boulevard Mohamed Khemisti, au centre-ville d’Oran, sur une superficie de 765 mètres carrés, la Grande- Poste regroupe une recette principale, plusieurs services et une vingtaine de guichets qui accueillaient quotidiennement des milliers d’usagers. Depuis le début des travaux de restauration, en 2012, les agences postales Saïm Mohamed (ex-St Charles), El Moudjahid (Miramar) et «Houha» (Bd Mascara), entre autres, subissent une grande pression.

La Grande poste d’Oran avait connu un évènement important dans l’histoire contemporaine du pays. Cette bâtisse fut le théâtre d’une attaque historique, le 5 avril 1949, entreprise par des militants de l’Organisation Spéciale (OS), bras armé du PPA-MTLD, dont Ahmed Ben Bella, Hocine Aït Ahmed, Hamou Boutlélis, Belhadj Bouchaib (Si Ahmed) et Mohamed Khider, grâce à la contribution d’un employé de la poste, Si Djelloul Nemiche dit Si Bakhti. Le but de cette opération a été la prise d’un butin permettant l’acquisition d’armes, dans la perspective du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

La place du Maghreb où se trouve la Grande Poste fait également l’objet d’une opération de réhabilitation, après la démolition récente de quatre kiosques qui l’occupaient. Une fois cette place et la Grande Poste remises à neuf, ce lieu rayonnera de nouveau au centre-ville d’Oran qui connait déjà une grande opération de réhabilitation de l’ancien bâti.