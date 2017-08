<span style='text-decoration: underline;'>Mercuriale en folie, un mouton inaccessible et une rentrée scolaire coûteuse</span>:<br><span style='color:red;'>La grande saignée</span>

Il ne faut pas trop chercher d’explication, car, vous n’en trouverez pas, ou vous en trouverez trop pour que tout cela soit plausible. Mais ce qui reste sûr et concret c’est bien cette envolée spectaculaire des prix des fruits et légumes qui ont pris l’ascenseur depuis quelques jours déjà.

Une petite virée dans les principaux marchés d’Oran, vous donne le vertige et vous glace le dos, même en ce mois caniculaire d’août. Tout a flambé et l’on devine bien que ce qui reste ne manquera pas de suivre dans les tout prochains jours. La salade, elle, s’est d’un coup installée reine du panier avec des prix qui avoisinent les 300 dinars. La pomme de terre navigue allégrement entre les 60 et 70 dinars et pour les connaisseurs elle virera très prochainement vers les 100 dinars. Les autres produits maraîchers ne sont pas en reste et amorcent chacun une augmentation sensible.

Une situation qui fait déjà peur aux pères de familles qui se préparent comme ils peuvent à deux grandes saignées qui viendront l’une après l’autre, dans un laps de temps très court. Tout d’abord l’Aid el Adha, annoncé pour le 1er septembre, c’est-à-dire dans quelques dix jours, suivi dans la même semaine par la rentrée scolaire. Une première semaine de septembre qui s’annonce très éprouvante pour les familles algériennes.

En effet, avec un mouton de sacrifice dont les prix varient entre quatre et cinq millions de centimes et une rentrée scolaire qui nécessitera au minimum quelques quatre millions, il faut se préparer à une folle dépense en moins de cinq jours qui atteindra facilement les dix millions de centimes. C’est donc plus qu’un salaire qu’il faut dépenser en moins d’une semaine. Une situation qui a de quoi faire sauter tous les budgets et puiser dans les maigres économies qu’on a pu difficilement glaner après la période des vacances, des plages et de la farniente.

Le risque de voir les familles algériennes s’endetter jusqu’au coup, est posé avec acuité. Un endettement qui impactera tout le reste de l’année et qui aura inévitablement des conséquences sociales très fâcheuses sur plusieurs foyers, déjà durement touchés en temps normal. Car, il faut savoir aussi et c’est là une autre bizarrerie algérienne, ces grandes périodes de dépenses sont souvent jumelées avec la période des factures de toutes sortes; électricité, eau, gaz et téléphone. D’autres dépenses lourdes qui viennent achever un citoyen déjà au bout du rouleau et totalement fauché.

En ces temps de doute et de crise, cette première semaine de septembre risque ainsi de fortement impacter le front social qui déjà donne quelques signes d’impatience et de mouvement de foules jusque-là, il faut en convenir, maîtrisée. Ainsi, les pouvoirs publics se retrouveront dans l’obligation de gérer une période assez délicate, puisqu’elle annonce l’imminence d’une entrée sociale, priorité des priorités de nouveau gouvernement du premier ministre Ahmed Ouyahia.

Il est certain, comme de convenance, que les familles démunies, bénéficieront des subventions de l’Etat, qui consacre un budget conséquent à ce genre d’événements. Cette aide qui est une vraie bouée de sauvetage pour des millions d’Algériens, mais il n’empêche que beaucoup d’autres, tout aussi importants, et notamment au sein de la classe moyenne, ne pourront faire face à une telle saignée. Une saignée dans les répliques sismiques s’étaleront tout au long du dernier trimestre de cette année 2017 et même au premier trimestre de l’année prochaine 2018, avec une nouvelle Loi de Finances qui doit se faire à la lumière des nouvelles donnes financières du pays, déjà sérieusement secouée par le manque d’entrée financière, due à la crise économique et une chute brutale des prix du pétrole.

Et c’est là une équation bien difficile pour le nouveau gouvernement qui doit veiller à l’indépendance financière et économique du pays, tout en faisant attention à ne pas délaisser le volet social, socle immuable de la politique de l’Etat algérien depuis l’indépendance. L’exercice sera des plus difficiles pour le Cabinet de Ahmed Ouyahia qui voit sa marge de manœuvre se rétrécir dangereusement. Les équilibres seront difficiles à tenir et pourtant il faut bien passer par là, en évitant le plus que possible les erreurs et les interprétations qui pourront en être faites.

Il s’agit de veiller de très près à garder cette justice sociale qui a permis au pays, dans bien d’autres périodes difficiles, de sortir sans grands dégâts et de maintenir la paix sociale, élément capital pour toutes politiques de relance économique et autres.

Nabil.G