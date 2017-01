<span style='text-decoration: underline;'>Transfert illicite de devise</span>:<br><span style='color:red;'>La guerre aux faux importateurs sera longue</span>

Découvert, il y a plusieurs années et pointé du doigt par le gouvernement en juin 2014, dans la foulée de l’éclatement de la crise pétrolière, force est de constater donc qu’en plus de deux ans de «bataille», la guerre n’est pas encore gagnée.

Alger: Smaïl Daoudi

Le transfert illicite de devise à travers des opérations d’importation frauduleuses, n’a pas fini de saigner l’économie nationale. Le phénomène est certes combattu par les autorités financières du pays, mais, de l’aveu même du ministre des Finances, la guerre est encore loin d’être gagnée. Hadji Babaammi qui ne vient pas de la sphère politique a donc tenu un discours de vérité sur la question. Tout en soulignant que le travail du gouvernement a réduit le niveau de nuisance des faux importateurs, il a, dans le même temps, reconnu que la lutte «nécessite du temps pour arriver au bout de ce phénomène qui épuise l’économie du pays». Un discours de vérité donc, qui tranche avec l’autosatisfaction des politiques, mais traduit dans le même temps un niveau, peut être, inquiétant de l’ampleur de ce transfert illicite des devises. Découvert, il y a plusieurs années et pointé du doigt par le gouvernement en juin 2014, dans la foulée de l’éclatement de la crise pétrolière, force est de constater donc qu’en plus de deux ans de «bataille», la guerre n’est pas encore gagnée.

«On ne peut pas dire que du jour au lendemain on va arrêter ce genre de comportements», a souligné le premier argentier du pays. Cela dit, il précisera qu’au gouvernement, «nous allons essayer d’aller jusqu’au bout de notre objectif par le renforcement des moyens de l’administration des douanes pour assurer un contrôle plus rigoureux des opérations d’importation». C’est la clé de voûte de tout dispositif étatique pour freiner les agissements illégaux des faux importateurs.

A cela, le ministre adjoint un certain nombre de mesure déjà prise par son département pour stopper le phénomène. Il citera, pour ce faire, l’installation, en 2016, d’un groupe de travail chargé du suivi de la situation financière des importateurs au niveau de la Banque d’Algérie. Ce groupe passe au crible les opérations et tente de détecter les incohérences susceptibles de lui permettre de débusquer les fraudeurs.

Le ministre des Finances a mis en avant le fait que «la Banque d’Algérie avait défini les moyens de contrôle de la surface financière des importateurs. Ainsi, l’importateur doit présenter un bilan, un compte des résultats et une déclaration des impôts». Autant de garde-fous qui viennent compléter les actions de la Douane, dont les moyens ont été renforcés «par la possibilité d’adhérer à des bases de données étrangères permettant de contrôler la valeur réelle des marchandises», rappelle Hadji Babaammi. Toute cette batterie de mesures est destinée à combattre le transfert illégal de devises.

Le ministre évoque ces moyens de lutte avec beaucoup de détermination pour venir à bout de ce comportement économique criminelle, mais il faut bien se rendre à l’évidence qu’en la matière, l’Algérie adopte une communication pas toujours convaincante.

Dans la société, on n’a pas l’impression que la lutte est aussi déterminée que cela.