<span style='text-decoration: underline;'>Grève des syndicats autonomes de l’Education </span>:<br><span style='color:red;'>La guerre des chiffres</span>

Comme à l'accoutumée, la guerre des chiffres constitue un des éléments qui caractérisent le vieux conflit entre le ministère de l'Education nationale et les syndicats du secteur. À chaque débrayage, les deux parties avancent des taux de suivi différents et les chiffres ont souvent un grand écart.

Par le passé, les chiffres avancés par les syndicats, parlent généralement d’une forte participation des enseignants aux différents mouvements de grève contrairement à ceux du ministre de l’Éducation nationale. Et le moins qu’on puisse dire, la guerre des chiffres ne connaît pas de répit et se poursuit.

En effet, la nouvelle grève enclenchée par les différents syndicats autonomes de l’Education, a connu aussi une guerre de chiffres quant au taux de suivi. Les chiffres avancés par les deux parties sont, une nouvelle fois, loin d’être cohérents.

Un taux de suivi de 7,58% pour le ministère de l’Education nationale et plus de 65% pour les syndicats autonomes.

Le ministère de l’Éducation nationale a affirmé hier, que le taux de suivi de 7,58% au premier jour de la grève du Collectif des syndicats. «Le taux de suivi de la grève à laquelle avait appelé le Collectif des syndicats autonomes du secteur de l’Education nationale, avait atteint mardi, 7,58% à l’échelle nationale», a affirmé le département de Mme Nouria Benghabrit dans un communiqué. Pour ce qui est des catégories professionnelles ayant pris part à ce nouveau débrayage, la même source précise dans ce cadre, que «les grévistes étaient pour la plupart des enseignants, avec un taux d’adhésion de 10,45%, contre un taux de suivi de 1,46% pour les administrateurs».

S’agissant du taux de suivi par palier, «le taux de suivi de ce mouvement de débrayage était respectivement de 9,38% pour le primaire, 10,30% pour le moyen et 12,76% pour le secondaire, précise le département de l’Education nationale.

De son côté, le Collectif des syndicats autonomes a avancé, quant à lui, un chiffre du taux de suivi très en hausse par rapport aux chiffres du département de Nouria Benghabrit. Le Collectif syndical a estimé que le taux de suivi, au premier jour de grève, a dépassé les 65% à travers l’ensemble des établissements éducatifs des trois paliers scolaires.

Il convient de rappeler dans un autre cadre, que la grève du Collectif des syndicats autonomes avait été déclarée illégale par le tribunal administratif de Bir Mourad Raïs (Alger).

Pour ce qui est des syndicats ayant appelé à la tenue de cette nouvelle grève, il s’agit de l’Union nationale du personnel de l’Education et de la formation (UNPEF), le Syndicat autonome des travailleurs de l’Education et de la formation (SATEF), le Conseil des lycées d’Algérie (CLA), le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST), le Syndicat national des travailleurs de l’Education (SNTE) et le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’Education (Cnapeste).

Rappelons que, les syndicats avaient appelé à une grève les 26 et 27 février qui sera suivie de sit-in au niveau des directions de l’Education des wilayas de Relizane, Blida, Batna et Laghouat. Pour rappel, la grève avait été «faiblement» suivie mardi, dans les établissements éducatifs à Alger, avec un taux «mitigé» dans les autres wilayas.

La semaine passée, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, avait indiqué, de son côté, que certaines revendications des syndicats ne relevaient pas des compétences de son département, citant particulièrement la loi sur la retraite, la revalorisation des salaires et la hausse du niveau de vie. «Il faut dire à ce propos, que l’essentiel des revendications salariales a été acquis entre 2011 et 2012», rappelant l’inexistence, auparavant, de la gestion des carrières.

Alger: Samir Hamiche