Difficile de ne pas en parler ou d’en faire l’impasse. Depuis deux jours, le monde baigne dans la pagaille la plus totale. Une situation jamais vécue auparavant. Le président Donald Trump qui veut prouver sa ferme intention d’honorer toutes ses promesses électorales, plonge le monde dans un très mauvais navet de science fiction.

La pagaille qui sévit dans les aéroports américains mondiaux depuis la signature du décret interdisant aux ressortissants de sept pays musulmans d’entrer dans le territoire américain, est tout simplement indescriptible et surtout très dangereuse dans un monde déjà secoué par plusieurs incertitudes et conflits régionaux.

Trump n’est pas sans rappeler à l’humanité ses plus sombres périodes dans la moitié du siècle dernier. L’homme a clairement manifesté tout le mal qu’il pense des Arabes, des hispaniques et des Musulmans et il n’éprouve aucune gêne à joindre l’acte à la parole en faisant des ressortissants de ces pays la cause de tous les maux de ce bas monde. Pour Trump les bons ont un teint et une race. Ils sont Blonds aux yeux bleus. Tout ce qui reste est mauvais. Et ma foi ceci n’est pas sans rappeler d’autres idéologies racistes qui ont mené le monde vers des catastrophes humaines et humanitaires terribles.

Bien sûr, dans l’absolu, personne ne peut interdire à un quelconque président d’accepter ou de refuser de recevoir sur le sol de son pays les ressortissants de tel ou tel pays. Chacun est souverain dans ses décisions internes. Mais ceci signifie d’un autre côté la fin de toutes les valeurs de l’humanité et le début d’une nouvelle ère où tous les coups, aussi tordus qu’ils soient peuvent être pris au nom de cette nouvelle doctrine trumpienne.

Les raisons invoquées par le président américain pour justifier ces mesures, cachent mal la volonté raciste qui les a instrumentalisées. Le danger terroriste mis en avant par Trump est totalement obsolète au vu des sept pays choisis, car, le plus grand du contingent de Daech ou d’al Qaida ne vient pas de ces pays, mais d’autres connus par tous les services secrets au monde.

Trump n’a rien voulu démontrer d’autre que le seul fait qu’il n’aime pas les musulmans et l’islam, car, cet homme ne fait aucune distinction entre les terroristes et les musulmans. Sa haine s’exprime surtout et avant tout envers une foi qu’il assimile à tous les maux que connaît le monde d’aujourd’hui.

Par Abdelmadjid Blidi