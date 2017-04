<span style='text-decoration: underline;'>A quelques jours de la fin de la campagne</span>:<br><span style='color:red;'>La hantise de l’abstention fait bouger les partis</span>

A quelques jours du scrutin et à voir la physionomie de la campagne et le peu d’engouement qu’elle suscite dans de larges couches de la société, le grand sujet de débat, dans les états majors de partis et dans les permanences électorales, tient dans cette perspective d’un reflux des électeurs qui mettrait l’ensemble des acteurs politiques dans une situation très inconfortable.

La campagne électorale pour les élections législatives entame, aujourd’hui, son dernier virage. Les partis et les listes indépendantes ont mis tout leur poids dans la bataille électorale. Tout ce que compte le pays d’acteurs politiques, a travaillé d’arrache-pied durant près d’une vingtaine de jours au plus proche de la société. Jamais l’Algérie pluraliste n’a vécu un tel déchaînement d’énergie militante, que lors de cette campagne électorale. Les cadres politiques, comme les militants de base, approchés par Ouest Tribune disent avoir tout mis de ce qu’ils avaient comme conviction et force de persuasion dans cette campagne. Personne parmi les gens interrogés n’a l’intention de baisser les bras. «On ira jusqu’à la dernière seconde», insiste un jeune militant du RND, dont c’est la première expérience politique. Il dit en avoir tiré beaucoup d’enseignements, mais reconnaît, tout de même, la difficulté que lui et ses camarades ont eu à intéresser les citoyens. Ces derniers, généralement polis et bienveillants à l’égard des candidats et leur partisans, ont tendance à ignorer les messages.

Une désaffection politique qui semble s’être installée pour durer tout le long de la campagne. En tout, cas, c’est ce que regrette un cadre du RCD qui avoue avoir eu beaucoup de mal à engager des débats avec les citoyens. Le même constat est fait un peu partout. L’impression qui se dégage est que toutes les listes engagées dans les joutes électorales ne font que prêcher des convaincus, à commencer par les grands partis qui se partagent le pouvoir. «Il ne faut pas se fier aux rassemblements et aux meetings», révèle un militant du FLN qui dit avoir constaté un désintérêt des citoyens, «au point où dans nos meetings, on ne voit que très rarement de nouvelles têtes», se désole-t-il.

Mais la participation ou pas aux meetings n’est pas un indicateur très fiable de l’intérêt ou pas de la société au fait politique. «Les Algériens peuvent s’informer à travers les journaux et les chaînes de télévision sur les programmes des uns et des autres et se faire une opinion, sans avoir à assister au moindre meeting», argumente un retraité de l’Education nationale, qui affiche son intention de voter. Mais il faut dire que des citoyens de ce niveau de conscience, ne sont pas nombreux dans le pays. C’est en tout cas, ce que regrette un candidat, bien placé sur la liste d’un parti de l’opposition qui craint pour la crédibilité de la future assemblée populaire nationale dans le cas d’un fort taux d’abstention.

Mais cette situation qui est, faut-il le souligner, hypothétique, en l’absence d’outils de sondage d’opinion, n’a pas favorisé un rapprochement des partis, qu’ils soient au pouvoir ou dans l’opposition, pour parler d’une seule voix en faveur d’une participation massive au scrutin. Par contre un petit sondage auprès des citoyens, réalisé par Ouest Tribune, qui vaut ce qu’il vaut, fait ressortir la faiblesse du discours politique des uns et des autres. «Ils disent tous la même chose. Ils s’insultent, mais au final, on ne retient rien», insiste un étudiant en première année, résumant parfaitement l’opinion générale au sein de la société.

En tout état de cause, il serait tout de même hasardeux de miser sur une forte abstention. Les Algériens sont tout de même conscients et connaissent l’importance stratégique de ces premières Législatives de la nouvelles Constitution. Ils pourraient voter non pas pour soutenir un parti ou sanctionner un autre, mais simplement pour affirmer leur appartenance à la République et à la démocratie naissante dans leur pays, quel que soit le niveau de la classe politique.

Alger: Smaïl Daoudi