Un temps requinqué par les interventions des responsables politiques et les engagements, du bout des lèvres, des banquiers, les petites et moyennes entreprises, ont vécu un âge d’or. Il n’en subsiste plus que quelques cendres et des larmes pour pleurer le gigantesque effort des pouvoirs publics en direction des jeunes porteurs de projets. L’objectif d’essaimer 2 millions de PME/PMI à travers le territoire national, participait d’une ambition et d’une audace peu commune à travers l’univers économique mondial. Il appartenait aux entrepreneurs de toutes les générations, y compris les «bleus» qui émargeaient à l’ONSEJ, d’animer la compétition du développement économique de la Nation. Or, deux décennies plus tard, l’imperturbable et tranchante machine des statistiques jette un coup de froid sibérien sur les courageuses projections des années 90. Le seuil des 2 millions d’unités de productions et de services espérés, atteint difficilement la moitié du volume escompté. La raison ? L’impossible accès aux marchés publics, hélas depuis la nuit des temps, inexorablement voués aux dragons du secteur public et aux dinosaures du privé, bien naturellement, les privilégiés des cercles dépositaires de la décision. Encore que ceux qui profitent de l’apanage de la relation, ne procèdent même pas de discrétion et de décence en se conformant aux conditions élémentaires d’un cahier de charges qui régit tout projet, combien même décroché de haute voltige. La grotesque histoire de Hyundai Tiaret et de son bénéficiaire Mahieddine Takhout, telle que rapportée par les médias, ramène aux enchevêtrements pas toujours clairs qui déterminent souvent l’attribution d’un marché.

C’est le désordre contre un ordre pourtant programmé en toute bonne conscience. Si la carte nationale des PME/PMI peine à s’étendre en quantité et en performance, si comparativement aux autres pays en voie de développement, la tendance Startup s’est installée tardivement en Algérie et sans réellement décoller, c’est bien parce que l’attribution des marchés publics ne prête encore qu’aux riches. Le thème est sensible, cependant, le paysage s’ouvre aujourd’hui à son débat. Les experts affirment en force qu’il devient aujourd’hui dangereux de rester négatif sur la question. Le contexte de morosité et les marchés déprimés n’autorisent plus de feindre l’indifférence face au principe cardinal de la concurrence loyale dans l’attribution des marchés publics. De plus en plus d’opérateurs évoquent des dépassements, tandis que les jeunes et honnêtes créateurs de projets arrivés dans le sérail, s’estiment lésés, baissent silencieusement le rideau et s’en remettent au ciel. Il importe de reconnaître cependant, que l’Etat réagit périodiquement par des réponses politiques et techniques, qui prennent plusieurs formes. La première, cette information qui ne rejaillit pas beaucoup dans l’atmosphère ambiante de l’économie, le chef du gouvernement en personne a instruit les autorités concernées pour réserver 25%des marchés aux jeunes enseignes affichant compétence et précédées d’états d’exercices de performance. Ensuite, ces deux plus récentes mesures relevant du nouveau code des marchés publics en 2015 et surtout, le Conseil de la Concurrence créé en 2005, passif lors de ses premières encablures mais réactivé en 2013 sous la conduite d’experts et de magistrats. Une instance qui a surpris tout l’environnement économique et social en reconnaissant maintenant que les dépassements dans l’attribution des marchés ont existé et que le trafic d’influence qui brime les candidats et refroidit les investisseurs potentiels, rejoignaient un schéma commun à l’ensemble de la planète.

Ces deux fléaux planétaires datent depuis que le monde existe. L’attribution des marchés publics est loin de ressembler à un long et bucolique fleuve tranquille. Bien au contraire, en Algérie, elle s’identifie à nos oueds imprévisibles par temps d’orages, autrement dit, débouche à l’arrivée sur quelques surprises. Les spécialistes en la matière ainsi que quelques présidents d’associations patronales dans notre pays, reconnaissent que les textes du code des marchés publics prennent en charge toutes les sinuosités et dépassements dans les attributions de projets, sauf que sur le terrain, la loi n’est hélas pas toujours appliquée.

Aujourd’hui, les regards convergent vers le Conseil Supérieur de la Concurrence, une structure totalement autonome, chargée d’édifier les instruments de la régulation. Un dispositif juridique de 8 articles entrera donc en guerre contre la loi de la jungle, en somme un organisme de veille, un gendarme ou arbitre d’une compétition d’attribution des marchés. Toute la problématique de la lutte contre la corruption et d’autres infractions découlait donc de l’absence d’une institution comme ce Conseil Supérieur de la Concurrence. Parce que les recours existent dans l’attribution des marchés publics, il commence déjà à les enregistrer et à les traiter. Les textes existent mais les professionnels ne le savaient.

Le développement de la «culture des règles» prend forme en Algérie, avec tout ce qu’elle charriera comme visibilité et traçabilité. A présent, les plaintes contre la violation des règles de la concurrence et du code des marchés affluent au siège du Conseil appelé à prendre du grade sur le plan interne et international, parce qu’affilié aux plus prestigieuses institutions étrangères œuvrant dans ce registre.

Par ailleurs, d’autres économistes et maîtres dans le droit des affaires, expliquent que la transparence égratignée ne se situe pas exclusivement au niveau de l’attribution. L’incontournable paramètre du «moins disant» se voit de plus en plus décrié, car, justifiant selon l’ensemble des spécialistes les retards et les ratées des projets accordés sous le label de ce «moins disant». Selon les opérateurs économiques, la mal-attribution vient de «la détermination d’une enveloppe d’un projet avant même son étude». Et conséquence, tous les candidats s’évertuent d’abord à rentrer dans l’enveloppe, quitte à brader et à sous estimer les projets». Face à l’administration, cet angle du «moins disant» fait l’unanimité dans les rangs des experts. Il nuit à la qualité, confie l’un. Le «moins disant» force le mauvais choix, rétorque un autre. Indubitablement, le «moins disant» équivaut à encourager les entreprises peu qualifiées et rejeter d’emblée la compétence conclut un troisième.

Face à l’injustice qui prévaut encore dans la désignation des entreprises et l’absence de loyauté dans la gestion des attributions des marchés publics, les décisions qui ne sont pas en harmonie avec les textes du code des marchés et de l’organe indépendant de régulation, remonteront-elles le moral des opérateurs économiques, surtout dans les rangs de PME/PMI ? Il y va de la solidité d’un des piliers de l’économie sociale. Et du concept de «l’ordre, contre le désordre».

Par Fayçal Haffaf