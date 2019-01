<span style='text-decoration: underline;'>Un Forum présidé par le ministère de l’Intérieur lui a été consacré </span>:<br><span style='color:red;'>La Harga sous le microscope</span>

Le ministre de l’Intérieur met en avant «l’apparition de nouveaux facteurs et d’autres événements». Il souligne que «chaque année, le phénomène de harga, auquel s’ajoutent les développements survenus sur la scène médiatique et le rôle des réseaux sociaux». D’où la détermination de l’Etat d’aller vers un «traitement de ce phénomène social multidimensionnel (qui) sont à eux-seuls insuffisants et doivent être accompagnés d’une approche multidimensionnelle».

Beaucoup de choses ont été dites sur les circonstances susceptibles d’amener un jeune algérien à tenter l’aventure de l’immigration clandestine à bord d’embarcations de fortune. Le Forum national sur le phénomène de «harga» a répondu à pas mal de questions, a chiffré l’ampleur du drame en terme d’interpellations, décès en haute mer et démantèlement de réseaux, a esquissé des pistes de prises en charge du phénomène, pour enfin tirer la conclusion de la complexité d’une démarche qui relève tant du psychologique, du sociétal que de la criminalité ordinaire. En fait, il est ressorti de la rencontre qui a pris fin, hier, que la Harga ne peut pas relever du traitement sécuritaire et judiciaire. La portée sociologique, voire même politique est une dimension essentielle dans l’approche que l’on est censé avoir pour une lutte efficace contre l’immigration clandestine.

L’une des pistes développées lors du forum au sein d’un des ateliers, consiste en améliorant «l’insertion socio-économique des jeunes». Le professeur en économie Farès Mesdour a surtout proposé d’assouplir la fiscalité pratiquée pour ces dispositifs et de créer une banque dédiée au financement des entreprises crées dans le cadre du soutien à l’emploi des jeunes.

D’autres intervenants ont d’ailleurs évoqué la question de l’environnement comme l’une des raisons poussant la jeunesse algérienne à quitter le pays.

«La saleté de nos villes pousse les jeunes, fascinés par l’image qu’ils ont de l’Europe, à travers les médias et les réseaux sociaux, à rêver de l’Occident et d’un environnement meilleur», a souligné Mme Laabidi Nadjet, présidente d’une association activant dans le développement humain.

Le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, qui semble avoir deviné la multitude de lectures que l’on peut faire du phénomène, a balisé les débat lors de son intervention en soulignant que «plusieurs cas de harragas ne sont pas liés à des conditions socioéconomiques défavorables, vu les opportunités de travail et d’investissement offertes, mais plutôt à la recherche d’une certaine classe sociale et du gain facile, selon les résultats d’études spécialisées». Le propos appelle à une posture que le gouvernement a déjà prise et le ministre s’en explique en relevant que «ce phénomène a été pris au sérieux par les pouvoirs publics qui ont adopté une politique d’accompagnement des jeunes chômeurs en termes d’accès au monde du travail et de soutien à la création de start-up ou à travers les programmes de soutien aux projets d’investissement».

Partant d’un constat quant à l’effort déployé par les pouvoirs publics en direction de la jeunesse, M. Bedoui a invité les jeunes à «saisir ces opportunités qui s’offrent à eux et bénéficier de tout soutien dans la réalisation des projets», un caractère souligné par le président de la République lors de la conférence Gouvernement-walis, a-t-il soutenu. «Depuis l’apparition des prémices du phénomène de migration clandestine, l’Algérie n’a eu de cesse d’œuvrer à l’endiguer par une série de mesures, d’autant que ce phénomène est liée à la sécurité et à la stabilité de nos concitoyens», a indiqué le ministre. Mais il a été clairement mis en évidence que les motifs qu’invoquent les jeunes pour justifier les risques d’une hargas évacuent totalement le domaine de l’intervention des pouvoirs publics. D’où les dimensions psychologiques et sociétales.

Le ministre de l’Intérieur met en avant «l’apparition de nouveaux facteurs et d’autres événements». Il souligne que «chaque année, le phénomène de harga, auquel s’ajoutent les développements survenus sur la scène médiatique et le rôle des réseaux sociaux». D’où la détermination de l’Etat d’aller vers un «traitement de ce phénomène social multidimensionnel (qui) sont à eux-seuls insuffisants et doivent être accompagnés d’une approche multidimensionnelle».

Alger: Smaîl Daoudi