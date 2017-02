<span style='text-decoration: underline;'>Oran-élection</span>:<br><span style='color:red;'>La haute instance des surveillances des élections législatives installée</span>

En prévision de la campagne électorale et du scrutin du 4 mai 2017 madame Fetni Manar, membre de l’instance nationale, a installé officiellement la commission de surveillance en présence du Drag de la wilaya d’Oran monsieur Rabah, du secrétaire général de l’APC d’Oran M Benaoumer et de la presse. Madame Fetni devait expliquer le rôle de cette commission qui est neutre et dont la composante est de six juges de justice et six personnalités de compétence nationale de la société civile. De son côté, le Drag monsieur Rabah, a réconforté madame Fetni Manar et les membres, que tous les moyens seront mis à leurs dispositions. Pour la réussite de ces élections, cette instance va siéger à la bibliothèque municipale de Haï-Seddikia où tout le personnel a été mis à sa disposition. Cette instance sera présidée par monsieur Ferdi Abdelaziz magistrat à Oran.

Adda.B