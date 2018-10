<span style='text-decoration: underline;'>A quelques mois de l’élection présidentielle </span>:<br><span style='color:red;'>La HIISE plaide l’impartialité, la transparence et l’honnêteté</span>

Les membres ont besoin de s’acclimater avec les ambiances de campagne électorales et des tensions qui surgissent immanquablement au moment du dépouillement des bulletins de vote. Faire le distinguo entre la petite erreur, la faute et le délit est une mission assez délicate, d’autant qu’il faut prendre d’importantes décisions en un temps record.

Dans le tumulte politico-médiatique qui occupe largement la scène nationale, assez peu d’observateurs évoquent la prochaine échéance électorale. Pourtant, le rendez-vous se rapproche à grand pas et les préparatifs vont bon train. Et pour cause, à côté de l’administration qui passe en revue le fichier électoral, dans le cadre d’une révision annuelle ordinaire, la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections (HIISE) fait en sorte ,au quotidien, à parvenir à un scrutin transparent et dans «les meilleures conditions». La HIISE tient par dessus tout à garantir un climat «d’impartialité totale, de transparence et d’honnêteté». C’est là le triptyque qui est revenu avec insistance dans la bouche du président de la Haute instance, Abdelawahab Derbal. S’exprimant devant la presse à partir de Ghardaïa où il a présidé une rencontre régionale de formation au profit des membres de HIISE, M.Derbal a défendu le substrat démocratique que renferme l’instance qu’il préside. Il dira à ce propos que la mission essentielle de la HIISE consiste à accompagner la vitalité démocratique que connaît le pays. Cela passe par la concrétisation d’une «mécanique démocratique» à même de permettre aux citoyens d’exercer son libre choix dans l’isoloir. La partie est loin d’être gagnée, mais le président du HIISE mise sur le fait que «la participation des citoyens aux prochaines échéances électorales est un devoir citoyen et constitutionnel», mais reconnaît la responsabilité de son instance à garantir un climat d’équité, de transparence et une compétition loyale. Tout un programme.

A ce propos, la rencontre de Ghardaïa, comme celles qui l’ont précédé, se justifient aux yeux de M.Derbal, en ce sens qu’elles permettent l’actualisation des connaissances juridiques et procédurales de tout un chacun dans la gestion des élections. «Leur organisation et leur supervision dans les différentes phases du processus électoral, en conformité avec la loi», rappelle un communiqué de la HIISE.

Il faut dire que la prochaine élection présidentielle sera le premier véritable test pour cette Haute instance dont les missions et les prérogatives sont élargies. Mais dans une consultation électorale dont les contours ne sont toujours pas précisés, il serait aventureux de certifier un fonctionnement convenable de la HIISE, dont les membres ont besoin de s’acclimater des ambiances de campagne électorales et des tensions qui surgissent immanquablement au moment du dépouillement. Faire le distinguo entre la petit erreur, la faute et le délit est une mission assez délicate, d’autant qu’il faut prendre d’importantes décisions en un temps record.

C’est dire que le travail des 410 membres de la HIISE porte sur eux, une bonne partie de la responsabilité démocratique. Aussi, les sessions de formation sont-elles vitales pour cette instance constitutionnelle qui doit savoir montrer ses « muscles » pour se faire respecter au grand bénéfice de la démocratie et de la société.

Il faut savoir que la rencontre régionale de Ghardaïa, a réuni des magistrats, des membres du conseil d’Etat, des directeurs de la Réglementation et des représentants de structures locales chargés de la surveillance et de l’administration de 12 wilayas (Alger, Laghouat, Biskra, Blida, Djelfa, Ouargla, El-Oued, Khenchela, Oum El-Bouaghi, Batna, Tébessa et Ghardaïa). Tout ce beau monde a planché sur la présidentielle d’avril. Les présents ont pris conscience du caractère stratégique de leur mission avant, pendant et après le scrutin. Ce sentiment de responsabilité était très visible lors de la conférence-débat qui s’est fixé pour objectifs «d’unifier la compréhension des textes réglementaires portant sur les élections, ainsi que le renforcement de la démocratie à travers des débats de qualité pour des élections libres, transparentes et soutenues par une mobilisation des citoyens», ont indiqué les organisateurs. D’autres regroupements régionaux sont au programme de la HIISE.

Alger: Smaïl Daoudi