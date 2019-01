<span style='text-decoration: underline;'>Élection présidentielle </span>:<br><span style='color:red;'>La HIISE se mobilise et adopte un nouveau plan d’action</span>

La HIISE se mobilise et adopte un nouveau plan d’action

Élection présidentielle : La HIISE se mobilise et adopte un nouveau plan d’action

La Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections (HIISE) est à pied d’œuvre en prévision de la prochaine élection présidentielle. Un nouveau plan d’action vient d’être adopté par l’instance présidée par Abdelwahab Derbal qui affirme que les préparatifs vont bon train afin d’assurer pleinement sa mission lors de la prochaine joute électorale.

Derbal, qui intervenait, hier, au forum du quotidien « El Moudjahid », a indiqué que la HIISE assurera une compétition transparente entre les candidats. Il a, en effet, étalé plusieurs points liés au prochain rendez-vous électoral. «L’instance s’est mobilisée sur plusieurs terrains, à savoir, la révision des listes électorales, lancement de formations, indépendance et crédibilité des élections, entre autres», a-t-il assuré.

Le responsable a indiqué que la HIISE a tenu «durant l’année 2018, plusieurs cycles de formations au profit de ses membres sur l’opération électorale et l’usage des moyens de surveillance». «Les cycles de formations visent à améliorer son travail et afin d’être à la hauteur des attentes des partis politiques et de l’administration», a-t-il affirmé.

Pour ce qui est du nouveau plan d’action mis sur pied par HIISE, M. Derbal a affirmé que ce plan vise à éviter les erreurs commises par le passé et permet à l’instance de mener à bien et d’accomplir comme il se doit, sa mission lors de la prochaine élection présidentielle.

Évoquant sa doléance émise lors des précédentes élections à travers laquelle, il réclamait de renforcer la HIISE par les moyens humains et matériels, l’invité du Forum d’El Moudjahid a indiqué que le ministère de l’Intérieur avait répondu favorablement aux appels de son organisme.

Pour lui, il s’agit d’un point positif pour la transparence des élections électorales en Algérie du fait que «l’élection présidentielle prévue le 18 avril 2019, se déroulera sous la supervision de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections». Depuis son installation en 2016, il s’agit en effet de la troisième élection qui sera supervisée par la HIISE.

Par ailleurs, l’invité du forum d’El Moudjahid a indiqué que la HIISE jouit de l’autonomie financière et de gestion et elle est dotée de larges prérogatives pour veiller au déroulement des consultations électorales dans la transparence, la probité et la neutralité dès la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Évoquant l’assainissement du fichier électoral, M. Derbal a indiqué qu’il s’agit d’une opération continue dont l’impact sera positif sur le déroulement de l’opération de vote. «Cela contribuera à rassurer à la fois l’électeur et le candidat», a-t-il déclaré.

Dans un autre volet, il a fait savoir que des efforts sont déployés en coordination avec le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales pour, notamment, corriger les erreurs précédentes, notamment radier les personnes décédées, n’inscrire qu’une fois les personnes portées deux fois sur les listes.

«Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d’une commission administrative électorale composée d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente pour présider la commission, du président de l’Assemblée populaire communale (APC), du secrétaire général de la commune, et de deux électeurs de la commune, désignés par le président de la commission», a-t-il déclaré.

Commentant l’engouement affiché par plus d’une centaine de candidats à la candidature connus jusqu’ici, M. Derbal a affiché son étonnement quant à quelques déclarations faites par quelques prétendants.

En guise de conditions pour se porter candidat, il a affirmé que la Constitution exige que le candidat doit avoir uniquement la nationalité algérienne d’origine, et doit avoir 40 ans minimum.

Alger: Samir Hamiche