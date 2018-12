<span style='text-decoration: underline;'>Portée disparue à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>La jeune Aya serait signalée sur le territoire espagnol</span>

L’adolescente Aya, 14 ans, portée disparue à Oran depuis le 30 novembre dernier, serait signalée sur le territoire espagnol, a appris jeudi l’APS de source sécuritaire, sans citer des indications expliquant cette localisation.

La même source n’exclut pas le fait que la jeune adolescente aurait rejoint le territoire espagnol clandestinement par mer et à bord d’une embarcation, moyen qu’utilisent les candidats à l’émigration clandestine. Les services de la sûreté de wilaya poursuivent toujours leur enquête, a-t-on relevé. Les membres de la famille de la jeune collégienne avaient alerté les services de la Sûreté d’Oran suite à cette disparition. Une campagne de recherches et d’investigations a été aussitôt lancée avec la mise en place d’un dispositif spécial pour la diffusion de l’information en temps réel et sur l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, trois individus ont été interpellés, mercredi, dans la daïra d’Ain El Turck, pour une affaire de détournement de mineure et incitation à la débauche. Deux jours auparavant, la mère d’une autre adolescente, âgée de 16 ans, avait signalé à la police locale la disparation de sa fille. Les investigations ont permis de localiser la jeune fille. Les enquêteurs l’avaient retrouvée en compagnie de trois jeunes hommes, dans un lieu isolé à Cap Falcon. Une quantité de drogue et des armes blanches en possession de ces individus ont été saisies par les policiers.