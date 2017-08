<span style='text-decoration: underline;'>Association ECO-citoyenneté</span>:<br><span style='color:red;'>La journaliste de Radio El Bahia Mimouna Narli honorée</span>

Lors de la cérémonie de clôture de la caravane éco-citoyenne, notre consœur bienaimée, la journaliste et animatrice Mimouna Narli, la doyenne de la radio oranaise El Bahia, très populaire et comme pour son professionnalisme dans le domaine du journalisme, a été honorée et ovationnée par toute l’assistance composée de responsables des associations, confirmant sa crédibilité et sa popularité dans son métier de journaliste.

Mimouna timide et respectable, a su conquérir tous les auditeurs de la radio El Bahia par sa voix donnant et traitant tous les sujets d’actualité de la wilaya d’Oran et cette distinction honore également tous les travailleurs d’El Bahia qui sont la voix d’Oran. La cérémonie s’est tenue à la ferme pédagogique éco-citoyenne de Canastel et c’est le secrétaire général de la wilaya d’Oran monsieur Mellah et le chef de daïra d’Oran monsieur Rahmouni Mourad, qui lui ont remis les distinctions sous les applaudissements de la nombreuse assistance et cette distinction est bien méritée pour notre consœur Mimouna qui mérite encore plus pour son comportement exemplaire et nous lui souhaitons une bonne santé et beaucoup de succès dans sa vie.

Adda.B