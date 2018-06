<span style='text-decoration: underline;'>La presse en deuil</span>:<br><span style='color:red;'>La journaliste Siham Mestari n’est plus</span>

Notre consœur journaliste Madame Siham Mestari, est décédée suite à une longue maladie.

Siham ancienne journaliste à l’agence Algérie presse Service (APS), a travaillé au service de la communication de la Sonatrach puis au CCO.

Elle jouissait d’une grande estime auprès de ses collègues de travail et des amis de la presse en général. Un jour, lors d’une visite du président Bouteflika à Oran, en l’apercevant sur le trottoir, il s’est dirigé vers elle pour la saluer et discuter avec elle, ce qui m’a permis de la prendre en photo avec le président Bouteflika.

Madame Mestari Siham mère deux enfants, laisse une image de dame respectable, accueillante, toujours souriante et serviable. Nous gardons de bons souvenirs d’elle et toute la rédaction de Ouest Tribune présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte. Ina Lillahi wa ina Ileyhi rajioune.