<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des Champions (Groupe D - 1ère journée) </span>:<br><span style='color:red;'>La JS Kabylie domine l’AS Vita Club</span>

La JS Kabylie, un des deux représentants algériens en Ligue des Champions africaine de football a battu les Congolais de l’AS Vita Club (1-0, mi-temps 0-0), en match disputé vendredi soir au stade du 1er-Novembre (Tizi-Ouzou), pour le compte de la première journée de la phase de poules (Groupe D).

C’est l’ancien capitaine de l’Olympique de Médéa Toufik Addadi qui a inscrit ce but, d’un tir au premier poteau, après avoir bénéficié d’une belle passe en profondeur de Rezki Hamroune à la 66e. Le score aurait pu être plus lourd en faveur des Canaris, et ce n’est pas faute d’avoir essayé, car les poulains du coach Hubert Velud s’étaient procurés un grand nombre d’occasions, particulièrement en première mi-temps, mais sans parvenir à les concrétiser.

Les deux autres pensionnaires de ce groupe «D», les Tunisiens de l’Espérance Tunis (tenants) et les Marocains du Raja Casablanca s’affrontent samedi 30 novembre au stade Radès dans un derby maghrébin. Le deuxième représentant algérien dans cette prestigieuse compétition, l’USM Alger, lui a été reversé dans la poule «C». Il fera également son entrée en lice samedi 30 novembre, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, face aux Marocains du Wydad Casablanca.