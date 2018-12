<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis </span>:<br><span style='color:red;'>La JS Kabylie va se renforcer par des «joueurs d’expérience»</span>

La JS Kabylie est en négociations avec des «joueurs d’expérience» pour renforcer son groupe en prévision de la phase retour du championnat de Ligue 1 Mobilis a assuré vendredi, à Tizi-Ouzou, le porte parole du club Aiboud Mouloud.

« Nous sommes actuellement en négociations avec quelques éléments pour renforcer le groupe avec au moins 3 joueurs. Un attaquant et deux milieux de terrain qui puissent alimenter nôtre attaque» a annoncé Aiboud, lors d’une conférence de presse au siège du club. Reconnaissant l’existence d’un manque au niveau du milieu de terrain, Aiboud a, toutefois, précisé que le club « va se renforcer avec des joueurs qui cadrent avec son projet et qui pourront apporter un plus à la jeune équipe qui souffre du manque d’un homme de la dernière passe». Pas question, pour le club, a-t-il poursuivi « de payer cher pour peu de rendement sur le terrain» relevant, à ce propos, qu’»il y a des clubs qui payent leurs joueurs plus cher que la JSK mais qui sont loin derrière elle dans le classement», soutenant que «partout dans le monde c’est l’amateurisme qui travaille pour le professionnalisme». Revenant sur la défaite de mardi dernier face à l’ARB Ghris en 32 ès de finale de la Coupe d’Algérie, Aiboud, tout en reconnaissant une «défaite sur le rectangle vert qui mérite d’être méditée» a indiqué qu’elle « ne changera rien à la stratégie et au projet du club qui a besoin de temps pour se concrétiser et donner ses fruits». «On ne peut pas tout remettre en cause pour une défaite et commencer à vendre des illusions aux supporters. Nous avons un objectif tracé, qui ne dépend pas seulement du résultat d’un match et nous travaillons pour le concrétiser, à moyen et à long terme» a-t-il soutenu. La construction d’un club, a-t-il ajouté « n’est pas seulement technique et a besoin d’un travail complexe et diversifié qui demande beaucoup de patience» rappelant l’expérience du Jumbo-Jet qui a dominé le football algérien pendant deux décennies, et qui a-t-il dit « son aventure a commencé en 1972 pour aboutir au palmarès et à la gloire qu’il représente aujourd’hui encore». Concernant l’impact de cette défaite sur le groupe, il a tenu a rassurer que « tout cela a été discuté lors d’une réunion tenue mercredi» ajoutant que « les joueurs, malgré leur jeunesse, sont conscients des limites du groupe.