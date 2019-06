<span style='text-decoration: underline;'>Coupe arabe</span>:<br><span style='color:red;'>La JS Saoura “étonnée’’ du choix de l’UAFA</span>

La direction de la JS Saoura s’est déclaré jeudi «étonnée» du choix et des invitations adressées par l’Union arabe de football (UAFA) aux MC Alger et CS Constantine pour prendre part à la Coupe arabe, alors qu’ils ont terminé le championnat de Ligue 1 derrière la JSS.

«L’invitation adressée à ces deux clubs pour participer à cette compétition est une aberration», a résumé à l’APS le président du conseil d’administration du club de la Saoura, Mamoun Hamlili, en réaction à ce choix de l’UAFA. «Notre quatrième position au classement général du championnat n’a pas joué en notre faveur et nous nous demandons que fait la FAF pour valoriser les équipes méritantes», poursuit le premier responsable de la JS Saoura qui veut que les clubs de la Ligue 1 Mobilis «soient traités sur le même pied d’égalité et que la chance soit donnée à chacun d’entre eux pour qu’ils puissent évoluer dans pareille compétition arabe». Même son de cloche chez les fans du club du sud, dont le président du comité de supporters s’est dit «surpris» par cette invitation. «C’est une surprise pour nous que des équipes ayant terminé le championnat national aux sixième et septième places soient invitées à cette compétition et pas nous», a regretté Mohamed Baglab. Ces réactions des dirigeants de la JS Saoura font suite à l’annonce mercredi par la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site internet que l’UAFA lui a adressé un courrier invitant les formations du CSC et du MCA à prendre part à la Coupe arabe des clubs 2019/2020.