<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 | Mobilis </span>:<br><span style='color:red;'>La JS Saoura se donne un nouveau souffle pour jouer les premiers rôles</span>

La JS Saoura avec le recrutement de neuf (9) nouveaux joueurs et un nouveau staff technique se donne un nouveau souffle pour jouer les premiers rôles en championnat de ligue 1 Mobilis et en coupe d’Algérie de football, a indiqué la direction de ce club du sud.

« Le recrutement de nouveaux joueurs s’inscrit au titre de cette action et du confortement des différents compartiments de notre club pour que nous puissions réaliser nos objectifs de jouer les premiers rôles dans ces deux compétitions nationales «, a déclaré à l’APS, le membre de la direction , Mohamed Djebbar. La JSS a engagé cet été l’attaquant Djemouni Antar, (ex MC.Alger), Yahia Cherif, également attaquant, et précédemment sociétaire du CR.Belcourt, Ben Cherifa Zakaria, défenseur venant du MO Bejaia, Ben Kouider Oussama (US Biskra), Barka Mohamed Amine (ex USM Oran) , le défenseur, Kabari Mohamed Amine, milieu de terrain et ex joueur de l’US.Biskra, Madani Mohamed Amine auparavant défenseur central de l’USM Alger, ainsi que Bourahla Mohamed Amine, milieu de terrain précédemment au club du MC. El Eulma, ainsi que le gardien Khaled Boukacem, (ex CR.Belcourt) . D’autre part, deux jeunes joueurs espoirs ont été promus en équipe seniors: l’attaquant Bouziani Zakaria et le gardien Guidoum Abderhmane, lesquels ont fait l’essentiel de leur formation au sein de la JS Saoura. «La désignation d’un nouvel entraîneur Fouad Bouali, qui a succédé à Wahid Bourezag, qui avait assuré la fin de saison en remplacement de Karim Khouda, vise aussi la concrétisation de ces objectifs. L’ancien entraineur du WA Tlemcen a pour mission de conduire le club à jouer les premiers rôles en championnat et aller le plus loin possible en Coupe d’Algérie»,a souligné Djebbar. Avec une gestion moderne du club, une affiliation des joueurs à la caisse nationale des assurances sociales (CNAS), des salaires versés aux joueurs à temps , des engagements déposés avant les délais auprès des instances nationales ainsi que son infrastructures, la JSS passe pour être l’une des meilleurs sociétés sportives du pays et ce grâce aussi à l’engagement de son encadrement administratif et technique et du soutien indéfectible de son sponsor (ENAFOR)’’, a estimé le même dirigeant .